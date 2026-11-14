В Португалии футбольная федерация изменила внешний вид номера 7 на футболках национальной сборной после завершения Криштиану Роналду карьеры в команде. Начиная с матча против Дании, цифра будет иметь дополнительную черту, которая отличит её от предыдущего дизайна, сообщает Interia Sport.

Почтение номера Роналду

По информации издания, португальская федерация назвала обновление номера ещё одним способом увековечить значение этой цифры и почтить наследие футболиста. В заявлении федерации отмечено, что номер 7 связывают с историями, воспоминаниями, достижениями и эмоциями, которые навсегда будут ассоциироваться с Роналду.

Роналду объявил о завершении выступлений за национальную команду 5 ноября, опубликовав короткое видео в социальных сетях. Он дебютировал в сборной Португалии 20 августа 2003 года в товарищеском матче против Казахстана. По данным Interia Sport, за 23 года он провёл 234 матча за сборную и забил 146 голов.

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Кто может получить номер 7

После решения Роналду португальские СМИ обсуждают, кто в дальнейшем будет играть под номером 7. Газета A Bola сообщила, что постоянным обладателем этого номера должен стать Рафаэл Леау. В то же время футболист «Галатасарая» из-за травмы не сыграет в ноябрьских матчах сборной.

Во встрече с Данией номер 7, по данным издания, должен получить Карлос Форбс из Club Brugge. Крупнейшими достижениями Роналду со сборной источник называет победу Португалии на Евро-2016 во Франции и серебряные медали домашнего Евро-2004.

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