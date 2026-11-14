在克里斯蒂亚诺·罗纳尔多结束国家队生涯后，葡萄牙足协更改了国家队球衣上7号号码的外观。从对阵丹麦的比赛开始，该数字将增加一笔，以区别于此前的设计，Interia Sport报道。

致敬罗纳尔多的号码

据该媒体报道，葡萄牙足协称，这次号码更新是铭记这一数字意义并致敬这名球员传奇的另一种方式。足协声明指出，7号与故事、回忆、成就和情感相连，这些将永远与罗纳尔多联系在一起。

罗纳尔多于11月5日在社交媒体发布一段短视频，宣布结束国家队生涯。他于2003年8月20日在对阵哈萨克斯坦的友谊赛中首次代表葡萄牙国家队出场。据Interia Sport数据，在23年间，他为国家队出战234场并打入146球。

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谁可能获得7号

在罗纳尔多作出决定后，葡萄牙媒体正在讨论今后谁将身穿7号球衣。报纸《A Bola》报道称，拉斐尔·莱奥应成为该号码的固定拥有者。同时，这名加拉塔萨雷球员因伤将不会参加国家队11月的比赛。

据该媒体称，在与丹麦的比赛中，来自布鲁日俱乐部的卡洛斯·福布斯将获得7号。该消息来源将葡萄牙在法国举行的2016年欧洲杯夺冠以及在本土举行的2004年欧洲杯获得银牌，列为罗纳尔多随国家队取得的最大成就。

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