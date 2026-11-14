Федерація Португалії змінила дизайн номера 7 на честь Роналду — Interia Sport

У Португалії футбольна федерація змінила вигляд номера 7 на футболках національної збірної після завершення Кріштіану Роналду кар'єри в команді. Від матчу проти Данії цифра матиме додаткову риску, яка відрізнятиме її від попереднього дизайну, повідомляє Interia Sport.

Вшанування номера Роналду

За інформацією видання, португальська федерація назвала оновлення номера ще одним способом увічнити значення цієї цифри та вшанувати спадщину футболіста. У заяві федерації зазначено, що номер 7 пов'язують з історіями, спогадами, досягненнями та емоціями, які назавжди асоціюватимуться з Роналду.

Роналду оголосив про завершення виступів за національну команду 5 листопада, опублікувавши коротке відео у соціальних мережах. Він дебютував у збірній Португалії 20 серпня 2003 року в товариському матчі проти Казахстану. За даними Interia Sport, за 23 роки він провів 234 матчі за збірну та забив 146 голів.

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Хто може отримати номер 7

Після рішення Роналду португальські медіа обговорюють, хто надалі гратиме під номером 7. Газета A Bola повідомила, що постійним власником цього номера має стати Рафаел Леау. Водночас футболіст «Галатасарая» через травму не зіграє в листопадових матчах збірної.

У зустрічі з Данією номер 7, за даними видання, має отримати Карлос Форбс із Club Brugge. Найбільшими здобутками Роналду зі збірною джерело називає перемогу Португалії на Євро-2016 у Франції та срібні медалі домашнього Євро-2004.

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