28 листопада у США відзначають Національний день французьких тостів — National French Toast Day. Цю страву готують у різних куточках світу, хоча її назва зовсім не означає, що вона народилася у Франції. Колись французькі тости були простим способом використати черствий хліб, а сьогодні їх подають із ягодами, карамеллю, шоколадом, сиром і навіть незвичними начинками.

National French Toast Day припадає на 28 листопада. Це не державне свято і не офіційний вихідний у США, а гастрономічна дата, присвячена популярній страві для сніданку та бранчу. У цей день американці готують французькі тости вдома, замовляють їх у кафе та діляться улюбленими рецептами.

Точної дати заснування свята та імені його ініціатора встановити не вдалося. За даними кулінарного довідника CooksInfo, одна з найдавніших згадок про National French Toast Day у пресі датується 28 листопада 2005 року. Тоді про нього написали американські газети. Відтоді ініціативу підхопили кулінарні сайти та календарі гастрономічних свят.

Для цього дня немає обов’язкових традицій. Хтось готує класичні тости з корицею та кленовим сиропом, хтось експериментує з начинками, а хтось влаштовує сімейний сніданок. У соцмережах стравами діляться з хештегом #NationalFrenchToastDay. Головна ідея проста — згадати про улюблений сніданок і спробувати новий варіант знайомої страви.

Звідки з’явилися французькі тости

Попри назву, французькі тости не можна вважати виключно французькою стравою. Схожий спосіб приготування хліба знали ще в Давньому Римі. У кулінарній збірці, яку пов’язують із римським гурманом Апіцієм, є рецепт під назвою aliter dulcia — «інша солодка страва». У ньому шматочки білого хліба пропонували змочити в молоці, обсмажити в олії та полити медом. У тій давній версії не було звичного для сучасного рецепта яєчного кляру, але сама ідея вже нагадувала французькі тости.

У середньовічній Європі схожі страви готували в різних країнах. Це був практичний спосіб не викидати хліб, який уже втратив свіжість. Черстві скибочки ставали м’якшими після замочування в молоці або яйцях, а під час смаження набували золотистої скоринки. Так звичайні залишки їжі перетворювалися на ситний сніданок або десерт.

У Франції страва отримала назву pain perdu, що перекладається як «втрачений хліб». Так називали черствий хліб, який інакше міг би пропасти. Його просочували молоком, вершками або яєчною сумішшю, а потім обсмажували. Французькі кулінарні книги зберегли рецепти подібної страви, зокрема під назвою tostées dorées — «золотисті тости».

Англійська назва French toast з’явилася значно пізніше. Одну з ранніх згадок цього словосполучення датують 1660 роком. У США назва стала відомою у XIX столітті: її зафіксували в американських кулінарних виданнях, зокрема в енциклопедії їжі та напоїв 1871 року. Існує популярна історія, нібито страву назвали на честь американського корчмаря Джозефа Френча, який у XVIII столітті нібито готував French’s toast. За цією версією, апостроф у назві з часом загубився. Однак надійних історичних підтверджень цієї розповіді немає, а схожі рецепти існували задовго до того, як з’явилася ця легенда.

У яких країнах популярні французькі тости

Схожі страви є в кулінарних традиціях багатьох країн. Рецепти відрізняються назвою, видом хліба, способом приготування та начинками. Десь їх подають як солодкий десерт, а десь — як ситну солону страву.

Франція — pain perdu. Французький варіант готують із черствого білого хліба або булки. Скибочки вимочують у молоці чи вершках, занурюють у яйце та обсмажують на маслі. Зверху додають цукор, корицю, фрукти або варення. Іноді страву подають із карамелізованими яблуками.

Іспанія — torrijas. Це один із найвідоміших родичів французького тосту. Іспанські торріхас особливо популярні під час Страсного тижня перед Великоднем. Хліб вимочують у молоці, яке попередньо підігрівають із корицею та цедрою лимона, потім вмочують у яйце й обсмажують. Готові скибочки посипають цукром із корицею або поливають медом. У деяких рецептах замість молока використовують вино.

Португалія — rabanadas. Португальські рабанади часто готують на Різдво. Для них використовують спеціальний хліб або звичайну білу булку, яку нарізають товстими скибочками. Їх просочують молоком або вином, занурюють у яйце й обсмажують. Наприкінці додають цукор із корицею або сироп.

Німеччина — Arme Ritter. Назва цієї страви перекладається як «бідні лицарі». Вона відома щонайменше з XIV століття. Її готують із хліба, змоченого в молоці та яйцях, а потім обсмаженого до золотистої скоринки. Подають із цукром, варенням або фруктами. Назва натякає на те, що страва була доступною навіть тоді, коли не було грошей на дорогі продукти.

Велика Британія — eggy bread. Британці називають подібну страву «яєчним хлібом». На відміну від американського солодкого варіанта, її часто готують без цукру та кориці. Скибочки хліба вмочують у яйце й обсмажують, а потім подають із беконом, ковбасками або квасолею. Тобто це може бути повноцінний солоний сніданок.

Гонконг — Hong Kong-style French toast. Тут французький тост перетворили на ситний десерт. Дві скибочки хліба змащують арахісовою пастою або джемом, складають разом, занурюють у яйце та обсмажують у фритюрі. Зверху кладуть шматочок масла й поливають згущеним молоком або сиропом. Такий варіант часто подають у місцевих чайних кафе.

Які інгредієнти потрібні для французьких тостів

У класичному рецепті немає складних чи дорогих продуктів. Основою є хліб, яйця та молоко. Саме вони створюють м’яку серединку й рум’яну скоринку. Для приготування зазвичай використовують:

білий хліб, батон, бріош або булку;

курячі яйця;

молоко або вершки;

вершкове масло чи рослинну олію для смаження;

цукор;

корицю;

ваніль або ванільний цукор;

дрібку солі.

Для подачі підходять мед, кленовий сироп, джем, шоколад, свіжі ягоди, банани, яблука, горіхи, збиті вершки або морозиво. Якщо хочеться солоного варіанта, можна використати сир, шинку, бекон, зелень чи авокадо. Важливу роль відіграє сам хліб. Найкраще підходить той, що полежав день або два. Він трохи підсох і може увібрати яєчно-молочну суміш, не розвалюючись у руках. Надто свіжий м’який хліб швидко розмокає, тому готові тости можуть вийти кашоподібними всередині.

Ще одна деталь — не варто надто довго тримати скибочки в суміші. Тонкому хлібу достатньо кількох секунд, а товстому шматочку можна дати трохи більше часу. Смажити краще на помірному вогні: тоді скоринка підрум’яниться, а середина встигне приготуватися.

Три рецепти французьких тостів

Французькі тости легко приготувати вдома навіть без особливого кулінарного досвіду. Нижче — класичний рецепт і два цікавіші варіанти: іспанські торріхас із корицею та гонконзькі тости з арахісовою пастою.

1. Класичні французькі тости з корицею та ягодами

Час приготування: 15 хвилин. Кількість порцій: 2.

Інгредієнти:

4 скибочки білого хліба або батона;

2 яйця;

100 мл молока;

1 ст. л. цукру;

½ ч. л. кориці;

1 ч. л. ванільного цукру;

дрібка солі;

20 г вершкового масла;

ягоди для подачі;

мед або кленовий сироп за смаком.

Приготування:

У глибокій мисці збийте яйця з молоком, цукром, ванільним цукром, корицею та дрібкою солі. Суміш має стати однорідною. Занурте скибочки хліба в яєчно-молочну суміш з обох боків. Не залишайте їх надовго, щоб хліб не розмок. Розігрійте сковорідку на середньому вогні та розтопіть вершкове масло. Викладіть хліб і смажте приблизно по 2–3 хвилини з кожного боку. Поверхня має стати золотистою, а середина — м’якою. Перекладіть тости на тарілки, додайте ягоди та полийте медом або кленовим сиропом.

Для цього рецепта добре підходять полуниця, малина, лохина та банан. Якщо хочеться більш десертного смаку, можна додати трохи збитих вершків або шоколадної стружки.

2. Іспанські торріхас із медом і корицею

Час приготування: 30–35 хвилин. Кількість порцій: 4.

Це традиційний іспанський десерт, який часто готують навесні, під час Страсного тижня. На відміну від звичайних французьких тостів, хліб тут спочатку просочують ароматним молоком із корицею та лимонною цедрою. Завдяки цьому всередині він стає ніжним і майже кремовим.

Інгредієнти:

8 товстих скибочок білого хліба або багета, який полежав день;

500 мл молока;

2 яйця;

3 ст. л. цукру;

1 паличка кориці або ½ ч. л. меленої;

цедра половини лимона;

рослинна олія для смаження;

3–4 ст. л. меду;

1 ч. л. меленої кориці для подачі.

Приготування:

Налийте молоко в невелику каструлю. Додайте цукор, паличку кориці та лимонну цедру. Підігрійте суміш майже до кипіння, але не давайте їй активно кипіти. Зніміть із вогню та залиште на 10 хвилин, щоб молоко увібрало аромат спецій. Процідіть молоко й дайте йому трохи охолонути. Перелийте в широку миску. Окремо збийте яйця. Кожну скибочку хліба занурте в ароматне молоко з обох боків, а потім — у яйце. Розігрійте олію на сковорідці. Обсмажуйте хліб до золотистого кольору з обох боків, приблизно по 2 хвилини. Викладіть готові торріхас на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію. Полийте медом і посипте корицею. Подавати можна теплими або охолодженими.

У різних регіонах Іспанії торріхас готують по-своєму. Дехто додає до молока апельсинову цедру, а хтось замінює молоко солодким вином. Є також варіанти з цукровим сиропом замість меду.

3. Французькі тости по-гонконзьки з арахісовою пастою

Час приготування: 20 хвилин. Кількість порцій: 2.

Цей варіант зовсім не схожий на звичний домашній тост. У Гонконзі його часто готують із двох скибочок хліба, між якими кладуть солодку начинку. Потім сендвіч занурюють у яйце та обсмажують у фритюрі. Зверху додають масло й згущене молоко або сироп.

Інгредієнти:

4 скибочки білого тостового хліба;

3 ст. л. арахісової пасти;

2 яйця;

2–3 ст. л. молока;

олія для смаження;

20 г вершкового масла;

2 ст. л. згущеного молока;

1 ч. л. меду або сиропу за бажанням.

Приготування:

Змастіть дві скибочки хліба арахісовою пастою та накрийте іншими скибочками. Злегка притисніть сендвічі, щоб начинка рівномірно розподілилася. У мисці збийте яйця з молоком. Обережно занурте сендвічі в яєчну суміш з усіх боків. Дайте зайвій рідині стекти. У глибокій сковорідці або невеликій каструлі розігрійте достатню кількість олії. Обережно опустіть тости й обсмажуйте до золотистої скоринки з обох боків. Перекладіть готові сендвічі на паперовий рушник. Дайте зайвій олії стекти. Розріжте кожен тост навпіл по діагоналі. Зверху покладіть шматочок вершкового масла та полийте згущеним молоком.

Для начинки замість арахісової пасти можна взяти шоколадну пасту, джем або кунжутну пасту. Якщо хочете отримати більш насичений смак, додайте до начинки трохи банана. Важливо не перегрівати олію, щоб хліб не підгорів зовні, поки начинка всередині ще холодна.

Цікаві факти про французькі тости

Страва старша за свою назву. Схожий рецепт згадували в кулінарних текстах Давнього Риму. Тож французькі тости існували задовго до того, як їх почали так називати.

У Франції це «втрачений хліб». Назва pain perdu нагадує про головну ідею страви — дати друге життя хлібу, який уже не такий свіжий.

У Німеччині тости називають «бідними лицарями». Назва Arme Ritter з’явилася ще в середньовічних кулінарних традиціях і підкреслює доступність страви.

Французькі тости бувають солоними. У Великій Британії та інших країнах їх часто подають із беконом, сиром або ковбасками. Тому це не лише десерт, а й варіант ситного сніданку.

У Гонконзі їх готують у фритюрі. Місцева версія часто має солодку начинку, а зверху її поливають згущеним молоком. Це вже більше схоже на десерт із кафе, ніж на простий домашній сніданок.

Черствий хліб для страви навіть кращий за свіжий. Він краще вбирає молочно-яєчну суміш і водночас не так легко розпадається під час смаження.

Французький тост — приклад того, як проста страва з доступних продуктів стала популярною в різних країнах. У кожної кухні з’явився власний варіант: від французького pain perdu до іспанських торріхас і гонконзького десерту з начинкою. Тож 28 листопада можна не лише згадати про цю кулінарну традицію, а й спробувати приготувати щось нове.

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