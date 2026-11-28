11月28日，美国庆祝全国法式吐司日（National French Toast Day）。虽然这道菜在世界各地都有制作，但它的名字并不意味着它起源于法国。 过去，法式吐司只是利用陈面包的一种简单方法，而如今，人们会搭配浆果、焦糖、巧克力、奶酪，甚至一些新奇的馅料来享用它。

全国法式吐司日定于11月28日。这既不是美国的法定节假日，也不是官方休息日，而是一个专门为这道广受欢迎的早餐和早午餐美食设立的美食纪念日。 这一天，美国人会在家制作法式吐司，在咖啡馆点单享用，并分享自己最喜欢的食谱。

目前尚无法确定该节日的确切创立日期及其发起人的姓名。据烹饪指南《CooksInfo》记载，媒体上关于全国法式吐司日最早的记载可追溯至2005年11月28日。 当时，美国多家报纸对此进行了报道。此后，美食网站和美食节日日历纷纷跟进推广。

这一天并没有必须遵循的传统。有人制作经典的肉桂枫糖法式吐司，有人尝试各种馅料，还有人组织家庭早餐聚会。 在社交媒体上，人们会使用话题标签#NationalFrenchToastDay分享美食。其核心理念很简单——回味最爱的早餐，并尝试这道熟悉美食的新做法。

法式吐司的起源

尽管名称如此，法式吐司并不能被视为纯粹的法国菜肴。早在古罗马时期，人们就已经掌握了类似的面包制作方法。 在一本据称与罗马美食家阿皮西乌斯有关的烹饪集锦中，有一道名为“aliter dulcia”（“另一种甜点”）的食谱。 其中建议将白面包切块后浸入牛奶中，用油煎炸，最后淋上蜂蜜。虽然那个古老版本中没有现代食谱中常见的蛋液，但其核心理念已经与法式吐司颇为相似。

在中世纪的欧洲，各国都制作过类似的菜肴。这是避免将已经不新鲜的面包丢弃的一种实用方法。 硬面包片在牛奶或鸡蛋中浸泡后会变软，煎制时则会形成金黄的脆皮。就这样，普通的剩饭剩菜变成了丰盛的早餐或甜点。

在法国，这道菜被称为“pain perdu”，意为“丢失的面包”。人们用这个名字来称呼那些否则可能会被丢弃的硬面包。将面包片浸泡在牛奶、奶油或蛋液中，然后煎制。 法国烹饪书籍中保留了此类菜肴的食谱，特别是名为“tostées dorées”（“金黄吐司”）的食谱。

英语名称“French toast”出现得要晚得多。该词组的最早记载之一可追溯至1660年。 在美国，这一名称于19世纪广为人知：它被收录于美国烹饪出版物中，特别是1871年出版的《食品与饮料百科全书》。 有一个广为流传的说法，称这道菜是以美国酒馆老板约瑟夫·弗伦奇（Joseph French）的名字命名的，据称他在18世纪曾制作过French’s toast。据这一说法，名称中的撇号随着时间的推移而消失了。 然而，这一说法并无可靠的历史依据，而且早在该传说出现之前，类似的食谱就已经存在了。

法式吐司在哪些国家流行

许多国家的烹饪传统中都有类似的菜肴。这些食谱在名称、面包种类、烹饪方法和馅料上各不相同。有些地方将其作为甜点供应，有些地方则作为丰盛的咸味主食。

法国——pain perdu。法式做法使用变硬的白面包或面包卷。将面包片浸泡在牛奶或奶油中，蘸上蛋液，然后用黄油煎制。 表面撒上糖、肉桂，或搭配水果及果酱。有时还会配上焦糖苹果。

西班牙——torrijas。这是法国法式吐司最著名的变体之一。西班牙的torrijas在复活节前的圣周期间尤其受欢迎。 将面包浸泡在事先加入肉桂和柠檬皮加热过的牛奶中，然后蘸上蛋液并煎制。 成品切片上撒上肉桂糖，或淋上蜂蜜。有些食谱中会用葡萄酒代替牛奶。

葡萄牙——拉巴纳达斯（rabanadas）。葡萄牙的拉巴纳达斯通常在圣诞节制作。 制作时使用特制面包或普通白面包，切成厚片。将面包片浸泡在牛奶或葡萄酒中，蘸上蛋液后煎制。最后撒上肉桂糖或淋上糖浆。

德国——Arme Ritter。这道菜的名字意为“穷骑士”。它至少从14世纪起就已为人所知。制作时将面包浸入牛奶和鸡蛋中，然后煎至金黄酥脆。 上桌时通常配以糖、果酱或水果。其名称暗示了即使在无力购买昂贵食材的时候，这道菜也依然是人们能负担得起的食物。

英国——eggy bread。英国人将类似的菜肴称为“鸡蛋面包”。与美国的甜味版本不同，这种做法通常不加糖和肉桂。 将面包片浸入蛋液中煎制，随后搭配培根、香肠或焖豆上桌。也就是说，这可以是一顿丰盛的咸味早餐。

香港——港式法式吐司。在这里，法式吐司被改造成了一道丰盛的甜点。 将两片面包涂上花生酱或果酱，叠在一起，浸入蛋液中，然后油炸。 上面放一小块黄油，再淋上炼乳或糖浆。这种做法在当地的茶馆里很常见。

制作法式吐司需要哪些食材

经典配方中没有复杂或昂贵的食材。主要原料是面包、鸡蛋和牛奶。正是它们造就了松软的内芯和金黄酥脆的外皮。制作时通常使用：

白面包、长棍面包、布里欧修或小圆面包；

鸡蛋；

牛奶或奶油；

黄油或植物油（用于煎制）；

糖；

肉桂；

香草或香草糖；

少许盐。

搭配蜂蜜、枫糖浆、果酱、巧克力、新鲜浆果、香蕉、苹果、坚果、鲜奶油或冰淇淋都很合适。如果想尝试咸味版本，可以使用奶酪、火腿、培根、香草或牛油果。 面包本身起着关键作用。最好选用放置了一两天、稍微变干的面包。这样它能充分吸收蛋奶混合液，且在手中不会散开。 过于新鲜松软的面包会很快变软，因此做好的吐司内部可能会变得像粥一样。

还有一点需要注意——不要让面包片在混合液中浸泡太久。薄片只需几秒钟，而厚片可以多浸泡一会儿。 最好用中火煎：这样外皮会呈金黄色，而内部也能及时熟透。

三种法式吐司食谱

即使没有丰富的烹饪经验，在家也能轻松制作法式吐司。以下是经典配方以及两种更有趣的变体：撒有肉桂的西班牙托里哈斯和涂有花生酱的香港风味吐司。

1. 经典肉桂浆果法式吐司

制作时间：15分钟。份量：2人份。

食材：

4片白面包或法棍；

2个鸡蛋；

100毫升牛奶；

1汤匙糖；

½茶匙肉桂粉；

1 茶匙香草糖；

少许盐；

20克黄油；

装饰用浆果；

蜂蜜或枫糖浆（按口味添加）。

制作方法：

在一个深碗中，将鸡蛋与牛奶、糖、香草糖、肉桂粉和一小撮盐搅打均匀。混合物应呈均匀状态。 将面包片两面都浸入蛋奶混合液中。不要浸泡太久，以免面包变软。 将平底锅用中火预热，融化黄油。 放入面包片，每面煎约2–3分钟。表面应呈金黄色，内部应保持松软。 将吐司盛入盘中，放上浆果，淋上蜂蜜或枫糖浆。

草莓、覆盆子、蓝莓和香蕉都很适合这道食谱。如果想要更浓郁的甜点风味，可以加入少许打发的鲜奶油或巧克力碎屑。

2. 西班牙蜂蜜肉桂吐司

制作时间：30–35分钟。份量：4人份。

这是一款传统的西班牙甜点，通常在春季的圣周期间制作。与普通法式吐司不同，这里的面包会先用加入肉桂和柠檬皮的香浓牛奶浸泡。 正因如此，其内部口感变得细嫩，几乎如奶油般柔滑。

食材：

8片厚切白面包或放置了一天的法棍；

500毫升牛奶；

2个鸡蛋；

3汤匙糖；

1根肉桂棒或½茶匙肉桂粉；

半个柠檬的皮屑；

煎炸用的植物油；

3–4汤匙蜂蜜；

1 茶匙肉桂粉（用于装饰）。

制作方法：

将牛奶倒入一个小锅中。加入糖、肉桂棒和柠檬皮屑。 将混合物加热至接近沸腾，但不要让其剧烈沸腾。离火静置10分钟，让牛奶充分吸收香料的香气。 将牛奶过滤并稍作冷却。倒入一个宽口碗中。 另取一碗将鸡蛋打散。将每片面包两面都浸入香浓的牛奶中，然后蘸上蛋液。 在平底锅中热油。将面包煎至两面金黄，每面约2分钟。 将炸好的托里哈斯放在纸巾上，吸去多余的油。 淋上蜂蜜，撒上肉桂粉。可热食或冷食。

在西班牙的不同地区，制作托里哈斯的方法各不相同。有人会在牛奶中加入橙皮，也有人用甜酒代替牛奶。还有一些做法是用糖浆代替蜂蜜。

3. 香港风味法式吐司配花生酱

制作时间：20分钟。份量：2人份。

这种做法与常见的家庭吐司截然不同。在香港，人们通常用两片面包夹入甜馅料来制作。 随后将三明治浸入蛋液中，再放入油锅中炸至金黄。最后在表面淋上黄油和炼乳或糖浆。

食材：

4片白吐司；

3汤匙花生酱；

2个鸡蛋；

2–3汤匙牛奶；

煎炸用油；

20克黄油；

2汤匙炼乳；

1茶匙蜂蜜或糖浆（可选）。

制作方法：

在两片面包上涂抹花生酱，再盖上另外两片面包。轻轻按压三明治，使馅料分布均匀。 在碗中将鸡蛋与牛奶打匀。 将三明治小心翼翼地浸入蛋液中，确保各面都裹上蛋液。沥干多余的液体。 在深煎锅或小炖锅中加热足量的油。小心地放入吐司，煎至两面呈金黄色。 将煎好的三明治移至纸巾上，沥干多余的油。 将每片吐司对角切成两半。上面放一小块黄油，淋上炼乳。

馅料方面，除了花生酱，还可以选用巧克力酱、果酱或芝麻酱。如果想要更浓郁的口味，可以在馅料中加入少许香蕉。 重要的是不要让油温过高，以免面包外层烤焦，而内里的馅料却还冷着。

关于法式吐司的趣闻

这道菜的历史比它的名字还要悠久。 古罗马的烹饪文献中就曾提到过类似的食谱。因此，法式吐司早在被冠以此名之前就已经存在了。

在法国，这道菜被称为“失落的面包”。 “pain perdu”这一名称体现了这道菜的核心理念——让不再新鲜的面包重获新生。

在德国，法式吐司被称为“穷骑士”。 “Arme Ritter”这一名称早在中世纪的烹饪传统中就已出现，突显了这道菜的平民性。

法式吐司也有咸味版本。 在英国及其他国家，人们常将其搭配培根、奶酪或香肠食用。因此，这不仅是一道甜点，也是一种丰盛的早餐选择。

在香港，人们会将吐司油炸。 当地的版本通常带有甜味馅料，表面还会淋上炼乳。这更像是一家咖啡馆里的甜点，而非简单的家常早餐。

制作法式吐司时，隔夜面包甚至比新鲜面包更合适。它能更好地吸收牛奶蛋液，同时在煎制过程中也不易散开。

法式吐司正是如何一道由常见食材制成的简单菜肴在各国广受欢迎的典型例证。 每种烹饪文化都衍生出了自己的版本：从法国的pain perdu到西班牙的torrihas，再到香港的夹心甜点。因此，11月28日这一天，我们不仅可以重温这一烹饪传统，还可以尝试制作一些新花样。

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