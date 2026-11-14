Reprezentacja Czarnogóry w koszykówce kobiet pokonała Polskę 61:56 w Podgoricy w meczu drugiej rundy kwalifikacji do EuroBasketu. Polska drużyna po raz pierwszy objęła prowadzenie po przerwie na 2 minuty i 45 sekund przed końcową syreną, ale nie zdołała go utrzymać. Poinformował o tym Interia Sport.

Reprezentacje rywalizują w grupie I drugiej rundy kwalifikacji razem z Izraelem i Turcją. Do turnieju finałowego EuroBasketu awansują dwie najlepsze drużyny z czterech.

Polska odrabiała straty w trakcie meczu

Na początku spotkania Polki objęły prowadzenie 4:0 po celnych rzutach Julii Niemojewskiej i Weroniki Telengi. Później jednak zespół nie trafił ośmiu rzutów z rzędu, a Czarnogóra wyszła na prowadzenie. Gospodynie zakończyły pierwszą kwartę z minimalną przewagą — 16:15.

W drugiej dziesięciominutówce Czarnogóra odskoczyła na 10 punktów — 29:19. Polki zmniejszyły stratę pod koniec pierwszej połowy dzięki serii 11:3, jednak przed ostatnią kwartą nadal przegrywały czterema punktami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Decydująca końcówka

W 28. minucie Stephanie Mavunga doprowadziła do remisu — 41:41. W czwartej kwarcie Czarnogóra ponownie zbudowała siedmiopunktową przewagę przy stanie 53:46, ale polska drużyna wróciła do gry. Anna Makurat była najskuteczniejszą koszykarką Polski, zdobywając 16 punktów, a Telenga zanotowała double-double — 11 punktów i 11 zbiórek.

Na 2 minuty i 45 sekund przed końcem meczu Polska objęła prowadzenie — 56:55. Jednak w ostatnich minutach punkty zdobywały już tylko Czarnogórki, które doprowadziły mecz do zwycięstwa. Wyniki kwart: 16:15, 18:15, 13:13, 14:13.

W kolejnym meczu tej sesji reprezentacja Polski zagra we wtorek w Gorzowie przeciwko Turcji, którą Interia Sport nazywa faworytką grupy. Rewanż Polski z Czarnogórą zaplanowano na 13 lutego 2027 roku.

Czytaj nas na