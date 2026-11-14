Женская сборная Черногории по баскетболу победила Польшу со счётом 61:56 в Подгорице в матче второго раунда квалификации на Евробаскет. Польская команда впервые вышла вперёд после большого перерыва за 2 минуты 45 секунд до финальной сирены, но не смогла удержать преимущество. Об этом сообщает Interia Sport.

Сборные выступают в группе I второго раунда отбора вместе с Израилем и Турцией. В финальный турнир Евробаскета выйдут две лучшие команды из четырёх.

Польша отыгрывалась по ходу матча

В начале встречи польки повели 4:0 после точных бросков Юлии Немоевской и Вероники Теленги. Однако затем команда не реализовала восемь бросков подряд, а Черногория вышла вперёд. Хозяйки завершили первую четверть с минимальным преимуществом — 16:15.

Во второй десятиминутке Черногория оторвалась на 10 очков — 29:19. Польки сократили отставание в конце первой половины благодаря рывку 11:3, однако перед заключительной четвертью всё равно уступали четыре очка.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решающая концовка

На 28-й минуте Стефани Мавунга сравняла счёт — 41:41. В четвёртой четверти Черногория вновь создала отрыв в семь очков при счёте 53:46, но польская команда вернулась в игру. Анна Макурат стала самой результативной баскетболисткой Польши, набрав 16 очков, а Теленга оформила дабл-дабл — 11 очков и 11 подборов.

За 2 минуты 45 секунд до завершения матча Польша вышла вперёд — 56:55. Однако в заключительные минуты очки набирали только черногорки, которые довели игру до победы. Счёт по четвертям: 16:15, 18:15, 13:13, 14:13.

Следующий матч в рамках этой сессии сборная Польши проведёт во вторник в Гожуве против Турции, которую Interia Sport называет фаворитом группы. Ответный матч Польши и Черногории запланирован на 13 февраля 2027 года.

Читай нас в