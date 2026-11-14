黑山女子篮球国家队在波德戈里察举行的欧洲篮球锦标赛预选赛第二轮比赛中，以61比56战胜波兰。波兰队在终场哨响前2分45秒、下半场首次取得领先，但未能守住优势。据Interia Sport报道。

两支国家队与以色列和土耳其同在第二轮预选赛I组。四支球队中的前两名将晋级欧洲篮球锦标赛决赛圈。

波兰在比赛中不断追分

比赛开始后，波兰队凭借尤莉娅·涅莫耶夫斯卡和维罗妮卡·特伦加的命中，以4比0领先。不过，此后球队连续8次投篮不中，黑山队反超。主队以16比15的微弱优势结束首节。

在第二个10分钟，黑山队将领先优势扩大到10分，以29比19领先。波兰队凭借一波11比3的攻势，在上半场末段缩小分差，但在最后一节开始前仍落后4分。

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决定性的最后时刻

第28分钟，斯蒂芬妮·马文加将比分追至41比41。第四节，黑山队在53比46时再次建立7分领先优势，但波兰队重返比赛。安娜·马库拉特以16分成为波兰队得分最高的球员，特伦加则拿下两双——11分和11个篮板。

比赛还剩2分45秒时，波兰队以56比55取得领先。然而，在最后几分钟里只有黑山队得分，并最终赢得比赛。各节比分：16比15、18比15、13比13、14比13。

在本次赛程的下一场比赛中，波兰国家队将于周二在戈茹夫迎战土耳其队，Interia Sport称后者为该组热门球队。波兰与黑山的次回合比赛计划于2027年2月13日举行。

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