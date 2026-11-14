W Hiszpanii sędzia RFEF ds. rozgrywek odrzucił prośbę Barcelony B o przełożenie sobotniego meczu z Gironą B. Przed spotkaniem rezerwy katalońskiego klubu miały 21 niedostępnych piłkarzy: dziewięciu z powodu kontuzji, a kolejnych 12 otrzymało powołania do reprezentacji narodowych. Informuje o tym Interia Sport.

Decyzję ogłoszono rano

Według portalu sędzia ogłosił ostateczną decyzję dopiero rano w dniu meczu, na kilka godzin przed rozpoczęciem. Barcelona B prosiła o przeniesienie spotkania na inny termin, jednak otrzymała odmowę.

Mecz Barcelony B z Gironą B rozpoczął się o 18:00. Z powodu strat kadrowych katalońskiej drużyny za faworyta spotkania uznawano rezerwy Girony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Gol w drugiej połowie

Girona B otworzyła wynik w 54. minucie. W momencie meczu Barcelona B prowadziła w tabeli drugiej grupy czwartego poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii.

Jak zaznacza Interia Sport, hiszpańskie media ostro zareagowały na odmowę przełożenia spotkania, a w katalońskim klubie decyzję odebrano negatywnie.

Czytaj nas na