Судья RFEF отказал «Барселоне B» в переносе матча — Interia Sport
В Испании судья RFEF по вопросам соревнований отклонил просьбу «Барселоны B» перенести субботний матч против «Жироны B». Перед игрой у резервной команды каталонского клуба отсутствовал 21 футболист: девять из-за травм, еще 12 получили вызовы в национальные сборные. Об этом сообщает Interia Sport.
Решение объявили утром
По данным издания, окончательное решение судья объявил лишь утром в день матча, за несколько часов до старта. «Барселона B» просила перенести поединок на другую дату, однако получила отказ.
Матч «Барселоны B» и «Жироны B» начался в 18:00. Из-за кадровых потерь каталонской команды фаворитом встречи считалась резервная команда «Жироны».
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Гол во втором тайме
«Жирона B» открыла счет на 54-й минуте. На момент матча «Барселона B» возглавляла таблицу второй группы четвертого дивизиона Испании.
Как отмечает Interia Sport, испанские СМИ резко отреагировали на отказ перенести встречу, а в каталонском клубе восприняли это решение негативно.