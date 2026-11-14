В Испании судья RFEF по вопросам соревнований отклонил просьбу «Барселоны B» перенести субботний матч против «Жироны B». Перед игрой у резервной команды каталонского клуба отсутствовал 21 футболист: девять из-за травм, еще 12 получили вызовы в национальные сборные. Об этом сообщает Interia Sport.

Решение объявили утром

По данным издания, окончательное решение судья объявил лишь утром в день матча, за несколько часов до старта. «Барселона B» просила перенести поединок на другую дату, однако получила отказ.

Матч «Барселоны B» и «Жироны B» начался в 18:00. Из-за кадровых потерь каталонской команды фаворитом встречи считалась резервная команда «Жироны».

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Гол во втором тайме

«Жирона B» открыла счет на 54-й минуте. На момент матча «Барселона B» возглавляла таблицу второй группы четвертого дивизиона Испании.

Как отмечает Interia Sport, испанские СМИ резко отреагировали на отказ перенести встречу, а в каталонском клубе восприняли это решение негативно.

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