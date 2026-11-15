Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла чешку Линду Носкову в полуфинале WTA Finals 2026 со счетом 6:2, 6:1. Победа вывела Свитолину в решающий матч турнира, где ее соперницей станет Мирра Андреева.

Преимущество Свитолиной в двух сетах

Как сообщает Interia Sport, в начале матча теннисистки обменялись брейками, после чего некоторое время уверенно держали свои подачи. Решающим в первом сете стал шестой гейм: Свитолина реализовала вторую возможность для брейка и повела 4:2. Носкова имела шанс сразу отыграться, однако украинка удержала подачу и завершила партию со счетом 6:2.

Во втором сете Свитолина быстро повела 5:0. Носкова смогла выиграть один гейм и избежать сета без выигранных геймов, однако украинка завершила встречу на своей подаче. За матч чешка выполнила два эйса и допустила 11 двойных ошибок.

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Финал против Андреевой

В полуфинал Свитолина вышла после победы над Ариной Сабаленко в трехсетовом матче. До этого теннисистка из Одессы также отыгралась в поединке против Каролины Муховой. Носкова, в свою очередь, выиграла первые два матча группового этапа без потери сета, а затем уступила Джессике Пегуле, хотя имела матчбол в третьем сете.

В финале Свитолина встретится с Андреевой, которой уже проиграла на групповом этапе со счетом 4:6, 0:6. Решающий матч запланирован на воскресенье, начало — в 21:00 по польскому времени.

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