乌克兰网球选手埃琳娜·斯维托丽娜在2026年WTA年终总决赛半决赛中以6:2、6:1击败捷克选手琳达·诺斯科娃。这场胜利让斯维托丽娜晋级赛事决赛，她将对阵米拉·安德烈耶娃。

斯维托丽娜在两盘中的优势

据Interia Sport报道，比赛开始时，两位选手互相破发，随后一段时间内都稳稳保住了自己的发球局。首盘的第六局成为关键：斯维托丽娜兑现了第二个破发机会，以4:2领先。诺斯科娃有机会立即回破，但乌克兰选手保住发球局，并以6:2结束该盘。

第二盘中，斯维托丽娜迅速以5:0领先。诺斯科娃赢下一局，避免了单盘一局未得，但乌克兰选手在自己的发球局结束了比赛。整场比赛中，这位捷克选手发出两记ACE球，并出现11次双误。

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与安德烈耶娃的决赛

斯维托丽娜在三盘比赛中战胜阿丽娜·萨巴伦卡后晋级半决赛。在此之前，这位来自敖德萨的网球选手还在与卡罗琳娜·穆霍娃的比赛中完成逆转。另一方面，诺斯科娃在小组赛前两场比赛中一盘未失，随后负于杰西卡·佩古拉，尽管她在第三盘拥有赛点。

决赛中，斯维托丽娜将对阵安德烈耶娃，她此前已在小组赛中以4:6、0:6不敌对手。决胜战定于周日举行，将于波兰时间21:00开始。

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