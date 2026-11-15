Ukraińska tenisistka Elina Switolina pokonała Czeszkę Lindę Noskovą w półfinale WTA Finals 2026 wynikiem 6:2, 6:1. Zwycięstwo zapewniło Switolinie awans do decydującego meczu turnieju, w którym jej rywalką będzie Mirra Andriejewa.

Przewaga Switoliny w dwóch setach

Jak informuje Interia Sport, na początku meczu tenisistki wymieniły się przełamaniami, po czym przez pewien czas pewnie utrzymywały własne podania. Decydujący w pierwszym secie okazał się szósty gem: Switolina wykorzystała drugą szansę na przełamanie i objęła prowadzenie 4:2. Noskova miała okazję natychmiast odrobić stratę, jednak Ukrainka utrzymała podanie i zakończyła partię wynikiem 6:2.

W drugim secie Switolina szybko objęła prowadzenie 5:0. Noskova zdołała wygrać jednego gema i uniknąć seta bez zdobytego gema, jednak Ukrainka zakończyła spotkanie przy własnym podaniu. W całym meczu Czeszka zaserwowała dwa asy i popełniła 11 podwójnych błędów.

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Finał przeciwko Andriejewej

Switolina awansowała do półfinału po zwycięstwie nad Aryną Sabalenką w trzysetowym meczu. Wcześniej tenisistka z Odesy odrobiła również straty w pojedynku z Karoliną Muchovą. Noskova z kolei wygrała pierwsze dwa mecze fazy grupowej bez straty seta, a następnie przegrała z Jessicą Pegulą, choć miała piłkę meczową w trzecim secie.

W finale Switolina zmierzy się z Andriejewą, z którą już przegrała w fazie grupowej 4:6, 0:6. Decydujący mecz zaplanowano na niedzielę, a jego początek wyznaczono na godz. 21:00 czasu polskiego.

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