Стивен Кинг заговорил об инопланетянах на фоне авиационного коллапса в США

Американский писатель отреагировал на масштабный сбой в авиасообщении США шутливой версией о прибытии инопланетян. По его мнению, власти скрывают появление пришельцев, чтобы не вызвать всемирную панику.

«Инопланетяне приземлились. Это настоящая причина приостановки полетов. Они не хотят вызвать всемирную панику. Они слепы, но обладают чрезвычайно острым слухом», — написал Кинг 13 ноября. Последнюю фразу писатель сформулировал в гораздо более грубой форме.

В США объяснили причину масштабного сбоя в управлении воздушным движением.

Сбои в авиасообщении с США повлияли на работу аэропортов Европы и Азии.

Канада предложила США помощь в связи с приостановкой рейсов.

Всего США отменили более 3700 рейсов после сбоя в работе авиационной системы.

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