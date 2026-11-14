Stephen King nawiązał do tematu kosmitów w kontekście kryzysu lotniczego w USA

Amerykański pisarz zareagował na zakłócenia w ruchu lotniczym w USA, przedstawiając żartobliwą wersję dotyczącą przybycia kosmitów. Jego zdaniem władze ukrywają pojawienie się przybyszów, aby nie wywołać globalnej paniki.

„Kosmici wylądowali. To prawdziwa przyczyna wstrzymania lotów. Nie chcą wywołać globalnej paniki. Są ślepi, ale mają niezwykle czuły słuch” – napisał King 13 listopada. Ostatnie zdanie pisarz sformułował w znacznie bardziej dosadny sposób.

W Stanach Zjednoczonych wyjaśniono przyczynę zakłóceń na dużą skalę w zarządzaniu ruchem lotniczym.

Zakłócenia w połączeniach lotniczych ze Stanami Zjednoczonymi wpłynęły na funkcjonowanie lotnisk w Europie i Azji.

Kanada zaoferowała Stanom Zjednoczonym pomoc w związku z wstrzymaniem lotów.

W sumie Stany Zjednoczone odwołały ponad 3700 lotów po awarii systemu kontroli ruchu lotniczego.

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