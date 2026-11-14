В Польше тренер сборной по прыжкам на лыжах Мацей Мациусяк определил состав на первые соревнования Кубка мира в Лиллехаммере и Руке. Как сообщает Interia Sport, окончательный выбор сделали после двух проверок — в Закопане и Висле.

Четыре спортсмена были уверены в участии

По словам Мациусяка, еще до консультаций в Закопане места в составе имели Кацпер Томасьяк, Павел Вонсек, Клеменс Йоняк и Мацей Кот. Остальные спортсмены боролись за две последние путевки до последнего прыжка во время проверки в Висле.

На два места претендовали Александер Знищол, Пётр Жила, Якуб Вольны и Давид Кубацкий. Тренер подчеркнул, что решение принимали коллегиально, а определяющим критерием стала спортивная форма на трамплине. По его оценке, отбор был справедливым для всех участников.

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Кубацкий попал в команду

Мациусяк сказал, что Кубацкий успешно прошел отбор. Он отметил, что прыжки спортсмена стали лучше в техническом плане, хотя ему не хватает стабильности. За последние две недели Кубацкий, по словам тренера, сделал один или два шага вперед, однако наставник не стал прогнозировать, хватит ли этого для регулярного набора очков в Кубке мира.

Пётр Жила также немного прибавил в форме, но этого пока недостаточно для выступлений в составе сборной на Кубке мира, считает Мациусяк. Тренер предположил, что Жила, вероятно, будет стартовать в Висле в составе национальной группы, где Польша сможет заявить больше спортсменов.

Мациусяк заявил, что штаб и команда довольны проведенной перед сезоном работой. Он назвал важным перенести технический уровень тренировочных прыжков на официальные соревнования, поскольку в Кубке мира один-два метра могут определить, попадет ли спортсмен в первую десятку.

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