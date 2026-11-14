Тренер Маціусяк назвав склад Польщі на етапи Кубка світу — Interia Sport

У Польщі тренер збірної зі стрибків на лижах Мацей Маціусяк визначив склад на перші змагання Кубка світу в Ліллегаммері та Руці. Як повідомляє Interia Sport, остаточний вибір зробили після двох перевірок — у Закопаному та Віслі.

Четверо спортсменів були певні участі

За словами Маціусяка, ще до консультацій у Закопаному місця у складі мали Кацпер Томасьяк, Павел Вонсек, Клеменс Йоняк і Мацей Кот. Інші спортсмени боролися за дві останні путівки до останнього стрибка під час перевірки у Віслі.

На два місця претендували Александер Зніщол, Пйотр Жила, Якуб Вольни та Давід Кубацький. Тренер наголосив, що рішення ухвалювали колегіально, а визначальним критерієм стала спортивна форма на трампліні. За його оцінкою, відбір був справедливим для всіх учасників.

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Кубацький потрапив до команди

Маціусяк сказав, що Кубацький успішно пройшов відбір. Він зазначив, що стрибки спортсмена стали кращими технічно, хоча йому бракує стабільності. За останні два тижні Кубацький, за словами тренера, зробив крок або два вперед, однак наставник не став прогнозувати, чи вистачить цього для регулярного набору очок у Кубку світу.

Пйотр Жила також трохи додав у формі, але цього наразі недостатньо для виступів у складі збірної на Кубку світу, вважає Маціусяк. Тренер припустив, що Жила, ймовірно, стартуватиме у Віслі у складі національної групи, де Польща зможе заявити більше спортсменів.

Маціусяк заявив, що штаб і команда задоволені проведеною перед сезоном роботою. Він назвав важливим перенести технічний рівень тренувальних стрибків на офіційні змагання, адже в Кубку світу один-два метри можуть визначити, чи потрапить спортсмен до першої десятки.

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