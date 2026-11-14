W Polsce trener kadry narodowej w skokach narciarskich Maciej Matusiak wybrał skład na pierwsze zawody Pucharu Świata w Lillehammer i Ruce. Jak informuje Interia Sport, ostatecznego wyboru dokonano po dwóch sprawdzianach — w Zakopanem i Wiśle.

Czterech zawodników miało pewny udział

Według Matusiaka jeszcze przed konsultacjami w Zakopanem miejsca w składzie mieli Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek, Klemens Joniak i Maciej Kot. Pozostali zawodnicy walczyli o dwie ostatnie przepustki do ostatniego skoku podczas sprawdzianu w Wiśle.

O dwa miejsca rywalizowali Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Dawid Kubacki. Trener podkreślił, że decyzję podjęto kolegialnie, a decydującym kryterium była forma sportowa na skoczni. W jego ocenie selekcja była sprawiedliwa dla wszystkich uczestników.

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Kubacki znalazł się w drużynie

Matusiak powiedział, że Kubacki pomyślnie przeszedł selekcję. Zaznaczył, że skoki zawodnika poprawiły się pod względem technicznym, choć brakuje mu stabilności. W ciągu ostatnich dwóch tygodni Kubacki, zdaniem trenera, zrobił jeden lub dwa kroki naprzód, jednak szkoleniowiec nie prognozował, czy wystarczy to do regularnego zdobywania punktów w Pucharze Świata.

Piotr Żyła również nieco poprawił formę, ale obecnie to za mało, by występować w reprezentacji na Pucharze Świata, uważa Matusiak. Trener przypuszcza, że Żyła prawdopodobnie wystartuje w Wiśle w grupie narodowej, w której Polska będzie mogła zgłosić więcej zawodników.

Matusiak oświadczył, że sztab i drużyna są zadowoleni z pracy wykonanej przed sezonem. Za ważne uznał przeniesienie technicznego poziomu skoków treningowych na oficjalne zawody, ponieważ w Pucharze Świata jeden lub dwa metry mogą zdecydować o tym, czy zawodnik znajdzie się w pierwszej dziesiątce.

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