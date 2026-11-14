在波兰，国家跳台滑雪队教练马切伊·马丘夏克确定了参加利勒哈默尔和鲁卡首场世界杯比赛的阵容。正如Interia Sport报道，最终人选是在扎科帕内和维斯瓦的两次选拔后确定的。

四名运动员已确定参赛

马丘夏克表示，在扎科帕内进行讨论之前，卡茨佩尔·托马夏克、帕维乌·翁塞克、克莱门斯·约尼亚克和马切伊·科特就已经获得了阵容席位。其他运动员在维斯瓦的选拔中一直争夺最后两个名额，直到最后一跳。

亚历山大·兹尼什乔尔、皮奥特尔·日瓦、雅库布·沃尔内和达维德·库巴茨基竞争这两个名额。教练强调，这一决定是集体作出的，而决定性标准是运动员在跳台上的竞技状态。按照他的评价，选拔对所有参与者都是公平的。

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库巴茨基入选队伍

马丘夏克表示，库巴茨基成功通过了选拔。他指出，这名运动员的跳跃在技术上有所提升，尽管他缺乏稳定性。教练称，在过去两周里，库巴茨基向前迈进了一两步，但他没有预测这是否足以让其在世界杯中稳定得分。

马丘夏克认为，皮奥特尔·日瓦的状态也略有提升，但目前这还不足以代表国家队参加世界杯。教练猜测，日瓦可能会作为国家组的一员在维斯瓦出赛，届时波兰可以报名更多运动员。

马丘夏克表示，教练组和队伍对赛季前完成的工作感到满意。他称，将训练跳跃的技术水平带到正式比赛中十分重要，因为在世界杯上，一两米可能决定一名运动员能否进入前十名。

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