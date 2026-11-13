У Путіна народився четвертий онук: ЗМІ розкрили подробиці

У Володимира Путіна, ймовірно, з'явився четвертий онук, інформацію про якого намагаються не розголошувати, повідомляють ЗМІ. За їхніми даними, молодша з офіційно визнаних дочок російського президента Катерина Тихонова народила сина 15 серпня 2025 року. Хлопчика нібито назвали Адріаном.

Що відомо про четвертого онука Путіна?

На відміну від старшої сестри Ельзи Зеленської, хлопчик отримав вигадане прізвище матері, а не ймовірного батька – балетмейстера Ігоря Зеленського.



Згідно з витоком, Адріан Ігорович Тихонов народився в Москві. Перший документ про його народження видали безпосередньо в день пологів у Центральній клінічній лікарні Управління справами президента Росії, яку також називають кремлівською лікарнею.



Однак офіційне свідоцтво про народження хлопчик отримав лише 10 липня 2026 року – майже через 11 місяців після появи на світ.



За законом батьки мають зареєструвати дитину протягом місяця. Чому оформлення документів так затягнулося, невідомо.



У виданні припускають, що родина Путіна могла намагатися приховати народження ще одного онука президента. Також затримка могла бути пов'язана з різними прізвищами батьків – Тихонова та Зеленський.



"Агентство" знайшло запис про народження хлопчика лише в одній із баз даних із витоку документів. В інших сервісах, якими користується редакція, таких даних не було. Журналісти порівняли інформацію з іншими записами з тієї самої бази й не виявили ознак підробки.



Що відомо про інших онуків Путіна



Володимир Путін приховує інформацію про свою родину, але іноді публічно згадує про онуків. У червні 2017 року він розповів, що став дідусем удруге. Двоє старших онуків – діти його старшої офіційної доньки Марії Воронцової.



Роман Фаассен народився в серпні 2012 року від її стосунків із нідерландським бізнесменом Йоррітом Фаассеном.



Другий син, Андрій Нагорний, з'явився на світ у квітні 2017 року. Його батьком є менеджер компанії "Новатек" Євген Нагорний.



У червні 2025 року, за два місяці до народження Адріана, Путін уперше розповів і про онуку. Він згадав, що за дитиною доглядає вихователька з Пекіна.



Ймовірно, йшлося про старшу доньку Катерини Тихонової – Ельзу, яка народилася в грудні 2017 року. При народженні дівчинка отримала прізвище та по батькові Ігоря Зеленського.

Водночас за кордон дівчинка подорожує під прізвищем матері, свідчать дані витоків. Місцем її народження в документах, як і у випадку з молодшим братом, зазначена Центральна клінічна лікарня.

За даними розслідування видання "Проект", Ельза неодноразово подорожувала за кордон із батьками. Їх супроводжували численні няні, педагоги та охоронці.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.



Внучка Путіна літає за кордон у супроводі світи з десяти осіб, — розслідування.

У Катерини Тихонової, яку називають молодшою з офіційних дочок президента РФ Володимира Путіна, та балетмейстера Ігоря Зеленського є восьмирічнадонька на ім’я Ельза. Дівчинка народилася у грудні 2017 року та отримала прізвище матері.



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