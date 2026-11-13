英国将向公众开放丘吉尔的秘密掩体，该掩体曾被深埋地下长达60年

英国将于本周五向游客开放一座独特的二战时期指挥掩体，该掩体是根据时任首相温斯顿·丘吉尔的命令建造的。

这个地下指挥所内安置着一台长1.8米的机电计算机，用于确定舰船的位置。正是从这里，英国军方协调了对英吉利海峡内德国舰船的炮击行动。

位于范贝地区的地下指挥所由混凝土结构加固，内设世界上首个地面计算机化火炮制导系统。 据代表英国国家信托基金会（National Trust）负责考古发掘工作的约翰·巴克尔称， 该系统堪称防御杜维尔并攻击英吉利海峡德军舰船的炮兵连的“大脑”。

巴克尔是2017年该碉堡被重新发现后首位进入内部的人。此前，该设施于1957年被秘密封存，并因其军事重要性一直被列为机密，直至1981年。

“对于研究军事冲突的考古学家来说，这一刻就像发现了图坦卡蒙的陵墓一样。我们投入了大量精力研究曾在此服役的人员，然后突然就置身于他们的办公室之中。 这简直令人难以置信地着迷，”他说道。

丘吉尔如何下令建立秘密指挥所

该指挥所及其所辖炮兵部队的建立，与温斯顿·丘吉尔有着直接关联。 在他发表那篇关于必须“在海滩上与敌人作战”的著名演讲后不久，他访问了肯特郡的海岸，并因敌方舰船能畅通无阻地穿越多佛海峡而深感忧虑。

当时，杜维尔处于英国防线的最前沿，经常遭受驻扎在被占领的法国境内的德国火炮的炮击。



在1940年7月的一份备忘录中，丘吉尔写道：

“我们必须借助火炮争夺海峡的控制权，摧毁敌方炮台，并加固我方防御工事。”

他下令采用当时最先进的技术，并要求每周提交关于杜维尔新防御系统建设进展的报告。 火炮阵地在100天内建成，又过了64天，带指挥所的掩体也竣工了。

“当地人称这些火炮为‘丘吉尔的宠儿’，”巴克尔指出。

据他介绍，至今在现场仍能看到当时仓促施工留下的痕迹。特别是，墙壁和地板上留有用于铺设电缆的粗糙孔洞。 当时的记录描述道，设备是在布局图纸尚未完成之前就已安装到位的。

指挥中心内放置着一台长1.8米的机电计算机，被称为“炮火控制台”。 文章指出，该设备可计算移动舰船在炮弹命中时的所在位置，并向炮兵班组下达射击命令。

巴克将该掩体的发现比作20世纪90年代对布莱切利公园的拯救——该公园是二战期间英国位于白金汉郡的破译德国密码中心。

“当时我们还不知道它的存在，但现在它已成为我们民族意识的一部分。范贝的指挥所是这段被掩盖的历史中崭新的一页，”他说。

这位考古学家补充道，人们通常对炮火指挥的印象源自战争电影中那些引人入胜的场景——皇家海军女子服务队的女性们在地图上移动标记。 然而，在范北，这并非一张地图，而是一台真正的、位于前线的机电计算机，据巴克尔称，这台计算机是独一无二的。

1957年，这台计算机被故意销毁，以防落入敌手。

控制中心最多可同时容纳十人工作。巴克尔希望找到曾在该掩体服役人员的亲属，以便更好地理解这台机器的工作原理。

“我们对它的所有了解，都基于操作手册和地板上那些几乎难以察觉的痕迹。我非常希望能听到人们讲述，他们的亲属是否曾在范贝服役，因为保存下来的文件非常少，”这位研究人员解释道。

目前，仅确认了少数几位曾操作过该计算机的人员身份。 其中包括沃拉斯·伊顿，这位演员后来与弗兰基·豪沃德一同在喜剧电视剧《庞贝，向上！》中饰演了卢迪克鲁斯·塞克斯图斯参议员。

文件中还提到了一位名叫W. P. 布莱恩特的男子，他拥有副轰炸员的军衔，并担任控制站的操作员。 “他是一名裁缝，因此可能对数字工作颇有天赋，”巴克尔推测道。

该掩体被原样保留，与考古学家发现时的状态一致

从周五起，游客可通过国家信托基金会组织的导览团参观该掩体。进入掩体需通过田野中央的一个舱口。该遗址被完整保留为考古学家发现时的原貌。

内部留存的物品包括散落在地板上的旧报纸、鞋子以及官方公告。 在服务隧道的一面墙上，还保留着用粉笔写下的字迹：“范霍尔的英雄——多兹和佩蒂特”。巴克尔推测，这些人可能曾参与过向掩体铺设电缆的工作。

“他们很可能是自封的英雄，毕竟他们负责将粗大的电缆铺设穿过那些特别难走的隧道，”这位考古学家开玩笑说。

《卫报》对此进行了报道。



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