В Великобритании открывают секретный бункер Черчилля, который 60 лет пролежал под землей

В Великобритании с пятницы открывают для посетителей уникальный командный бункер времён Второй мировой войны, созданный по приказу тогдашнего премьер-министра Уинстона Черчилля.

В подземном пункте управления размещался электромеханический компьютер длиной 1,8 метра, который определял местонахождение кораблей. Именно отсюда британские военные координировали артиллерийские удары по немецким судам в Ла-Манше.

Подземный пункт управления в районе Фан-Бей, защищенный бетонными конструкциями, содержал первую наземную компьютеризированную систему наведения артиллерии. По словам Джона Баркера, руководившего археологическими раскопками от имени Национального фонда Великобритании (National Trust), она была своеобразным «мозгом» артиллерийской батареи, защищавшей Дувр и атаковавшей немецкие корабли в Ла-Манше.

Баркер стал первым человеком, который попал внутрь бункера после его повторного обнаружения в 2017 году. До этого объект был тайно законсервирован в 1957 году, а из-за его военного значения засекречен вплоть до 1981 года.

«Для археолога, исследующего военные конфликты, это был момент, похожий на открытие гробницы Тутанхамона. Мы проделали огромную работу, изучая людей, которые здесь служили, а потом вдруг оказались прямо в их рабочем кабинете. Это было невероятно увлекательно», — рассказал он.

Как Черчилль приказал создать секретный командный пункт

Создание командного пункта и артиллерии, которой он руководил, напрямую связано с Уинстоном Черчиллем. Вскоре после своей знаменитой речи о необходимости «сражаться с врагом на пляжах» он посетил побережье графства Кент и был обеспокоен тем, что вражеские корабли беспрепятственно проходят через Дуврский пролив.

В то время Дувр находился на передовой обороны Великобритании, которая регулярно подвергалась артиллерийским обстрелам со стороны немецких орудий, расположенных в оккупированной Франции.



В служебной записке от июля 1940 года Черчилль написал:

«Мы должны бороться за контроль над проливами с помощью артиллерии, уничтожать вражеские батареи и укреплять свои».

Он приказал использовать самые современные на то время технологии и требовал еженедельных отчетов о ходе работ по созданию новой системы обороны Дувра. Орудийные установки были готовы через 100 дней, а ещё через 64 дня завершили строительство бункера с пунктом управления.

«Местные жители называли эти пушки «любимцами Черчилля», — отметил Баркер.

По его словам, на месте до сих пор можно увидеть следы спешки, с которой возводили объект. В частности, в стенах и полу остались грубые отверстия для прокладки кабелей. В свидетельствах того времени описано, как оборудование устанавливали ещё до того, как были готовы чертежи его расположения.

В пункте управления находился электромеханический компьютер длиной 1,8 метра, известный как пульт управления артиллерийским огнем. Он вычислял местонахождение движущихся кораблей на момент попадания снарядов, а также передавал артиллерийским расчетам команды для стрельбы, говорится в статье.

Баркер сравнил открытие бункера со спасением в 1990-х годах Блетчли-Парка — британского центра дешифровки немецких кодов во время Второй мировой войны, расположенного в графстве Бакингемшир.

«Тогда мы ещё не знали о нём, но теперь это часть нашего национального самосознания. Пункт управления в Фан-Бэй — это новая страница скрытой истории», — сказал он.

Археолог добавил, что обычно представление об управлении артиллерийским огнем связано с эффектными сценами из военных фильмов, где женщины из Королевской военно-морской женской службы перемещают фишки на карте. Однако в Фан-Бэй речь идет не о карте, а о настоящем передовом электромеханическом компьютере, который, по словам Баркера, является уникальным.

В 1957 году компьютер намеренно уничтожили, чтобы он не попал в руки врага.

Одновременно в пункте управления могли работать до десяти человек. Баркер надеется найти родственников тех, кто служил в бункере, чтобы лучше понять принципы работы машины.

«Всё, что мы о ней знаем, основано на инструкции и едва заметных следах на полу. Я очень хотел бы услышать от людей, служили ли их родственники в Фан-Бэй, ведь сохранившихся документов очень мало», — пояснил исследователь.

На данный момент удалось установить личности лишь нескольких человек, работавших с компьютером. Среди них — Уоллас Итон, актёр, который впоследствии сыграл сенатора Людикруса Секстуса в комедийном телесериале «Вверх, Помпеи!» вместе с Фрэнки Гауэрдом.

В документах также упоминается человек по имени В. П. Брайант, который имел воинское звание младшего бомбардира и работал оператором пункта управления. «Он был портным, поэтому, вероятно, имел склонность к работе с цифрами», — предположил Баркер.

Бункер сохранили таким, каким его нашли археологи

С пятницы бункер можно будет посетить в рамках экскурсий, организованных National Trust. Попасть внутрь можно через люк посреди поля. Объект сохранили в том виде, в каком его нашли археологи.

Среди вещей, оставшихся внутри, — старые газеты на полу, обувь и официальные объявления. На одной из стен служебного туннеля также сохранилась надпись мелом: «Герои Фан-Хол — Доддс и Петтит». Баркер предполагает, что эти люди могли участвовать в прокладке кабелей к бункеру.

«Вероятно, они сами провозгласили себя героями, ведь отвечали за прокладку толстых кабелей через особенно неудобные туннели», — пошутил археолог.

Об этом пишет The Guardian.



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