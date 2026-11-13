W Wielkiej Brytanii otwierają tajny bunkier Churchilla, który przez 60 lat pozostawał ukryty pod ziemią

W Wielkiej Brytanii od piątku udostępniono zwiedzającym wyjątkowy bunkier dowodzenia z czasów II wojny światowej, zbudowany na rozkaz ówczesnego premiera Winstona Churchilla.

W podziemnym centrum dowodzenia znajdował się elektromechaniczny komputer o długości 1,8 metra, który określał położenie statków. To właśnie stąd brytyjscy wojskowi koordynowali ostrzał artyleryjski niemieckich okrętów na kanale La Manche.

Podziemne centrum dowodzenia w rejonie Fan Bay, zabezpieczone betonowymi konstrukcjami, zawierało pierwszy naziemny komputerowy system naprowadzania artylerii. Według Johna Barkera, który kierował wykopaliskami archeologicznymi w imieniu brytyjskiej organizacji National Trust, stanowiła ona swego rodzaju „mózg” baterii artyleryjskiej, która chroniła Dover i atakowała niemieckie statki na kanale La Manche.

Barker był pierwszą osobą, która dostała się do wnętrza bunkra po jego ponownym odkryciu w 2017 roku. Wcześniej obiekt ten został potajemnie zakonserwowany w 1957 roku, a ze względu na jego znaczenie wojskowe utrzymywano go w tajemnicy aż do 1981 roku.

„Dla archeologa zajmującego się konfliktami zbrojnymi była to chwila podobna do odkrycia grobowca Tutanchamona. Włożyliśmy ogromny wysiłek w badania dotyczące ludzi, którzy tu służyli, a potem nagle znaleźliśmy się po prostu w ich gabinecie. To było niesamowicie fascynujące” – opowiedział.

Jak Churchill nakazał utworzenie tajnego punktu dowodzenia

Utworzenie stanowiska dowodzenia oraz artylerii, którą kierował, jest bezpośrednio związane z Winstonem Churchillem. Wkrótce po swoim słynnym przemówieniu o konieczności „walki z wrogiem na plażach” odwiedził wybrzeże hrabstwa Kent i był zaniepokojony tym, że wrogie okręty bez przeszkód przepływają przez Cieśninę La Manche.

W tamtym czasie Dover znajdował się na pierwszej linii obrony Wielkiej Brytanii, która regularnie była narażona na ostrzał artyleryjski ze strony niemieckich dział rozmieszczonych w okupowanej Francji.



W notatce służbowej z lipca 1940 roku Churchill napisał:

„Musimy walczyć o kontrolę nad cieśninami za pomocą artylerii, niszczyć baterie wroga i wzmacniać własne”.

Nakazał wykorzystać najnowocześniejsze wówczas technologie i zażądał cotygodniowych raportów na temat postępów prac nad stworzeniem nowego systemu obrony Doveru. Stanowiska artyleryjskie były gotowe w ciągu 100 dni, a kolejne 64 dni później zakończono budowę bunkra z centrum dowodzenia.

„Miejscowi nazywali te działa ulubieńcami Churchilla” – zauważył Barker.

Według niego na miejscu nadal widać ślady pośpiechu, z jakim wznoszono obiekt. W szczególności w ścianach i podłodze pozostały nieprecyzyjne otwory przeznaczone do poprowadzenia kabli. W ówczesnych relacjach opisano, jak instalowano sprzęt, zanim jeszcze były gotowe rysunki techniczne określające jego rozmieszczenie.

W centrum dowodzenia znajdował się komputer elektromechaniczny o długości 1,8 metra, znany jako pulpit kierowania ogniem artyleryjskim. Obliczał on położenie poruszających się statków w momencie trafienia pocisków, a także przekazywał załogom artyleryjskim rozkazy do strzału – czytamy w artykule.

Barker porównał odkrycie bunkra do uratowania w latach 90. Bletchley Park – brytyjskiego centrum łamania niemieckich kodów podczas II wojny światowej, położonego w hrabstwie Buckinghamshire.

„Wtedy jeszcze o nim nie wiedzieliśmy, ale teraz stanowi on część naszej świadomości narodowej. Centrum dowodzenia w Fan Bay to nowy rozdział ukrytej historii” – powiedział.

Archeolog dodał, że zazwyczaj wyobrażenie o kierowaniu ogniem artyleryjskim wiąże się z efektownymi scenami z filmów wojennych, w których kobiety z Królewskiej Żeńskiej Służby Morskiej przesuwają znaczniki na mapie. Jednak w Fan-Bei nie chodzi o mapę, lecz o prawdziwy, nowatorski komputer elektromechaniczny, który – według słów Barkera – jest unikalny.

W 1957 roku komputer został celowo zniszczony, aby nie wpadł w ręce wroga.

W centrum dowodzenia mogło jednocześnie pracować do dziesięciu osób. Barker ma nadzieję odnaleźć krewnych osób, które służyły w bunkrze, aby lepiej zrozumieć zasady działania maszyny.

„Wszystko, co o nim wiemy, opiera się na instrukcji obsługi i ledwo widocznych śladach na podłodze. Bardzo chciałbym usłyszeć od ludzi, czy ich krewni służyli w Fan-Bei, ponieważ zachowało się bardzo niewiele dokumentów” – wyjaśnił badacz.

Jak dotąd udało się zidentyfikować jedynie kilka osób, które pracowały przy komputerze. Wśród nich jest Wallas Eaton, aktor, który później zagrał senatora Ludicrusa Sexta w komediowym serialu telewizyjnym „W górę, Pompeje!” u boku Frankiego Hauarda.

W dokumentach wspomniano również o mężczyźnie o nazwisku W. P. Bryant, który posiadał stopień wojskowy młodszego bombardiera i pracował jako operator centrum dowodzenia. „Był krawcem, więc prawdopodobnie miał smykałkę do pracy z liczbami” – przypuszczał Barker.

Bunkier zachowano w stanie, w jakim znaleźli go archeolodzy

Od piątku bunkier będzie można zwiedzać w ramach wycieczek organizowanych przez National Trust. Do środka można dostać się przez właz znajdujący się na środku pola. Obiekt zachowano w stanie, w jakim odkryli go archeolodzy.

Wśród przedmiotów, które pozostały w środku, znajdują się stare gazety na podłodze, obuwie oraz oficjalne ogłoszenia. Na jednej ze ścian tunelu służbowego zachował się również napis kredą: „Bohaterowie Fan-Hall – Dodds i Pettit”. Barker przypuszcza, że osoby te mogły brać udział w układaniu kabli prowadzących do bunkra.

„Prawdopodobnie sami ogłosili się bohaterami, ponieważ byli odpowiedzialni za układanie grubych kabli w szczególnie niewygodnych tunelach” – zażartował archeolog.

O tym pisze The Guardian.



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