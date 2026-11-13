Vens może zrezygnować z udziału w wyborach prezydenckich w USA w 2028 roku
Wiceprezydent USA Jay D. Vance rozważa możliwość nieubiegania się o reelekcję w nadchodzących wyborach prezydenckich.
Informację tę podaje CNN, powołując się na jego sojuszników i doradców.
Jako jedną z głównych przeszkód dla jego planów politycznych wymienia się wojnę z Iranem. Otoczenie Vensa uważa, że jego perspektywy będą zależały od tego, czy administracja Donalda Trumpa zdoła szybko zakończyć konflikt bez dalszego spadku zaufania do Białego Domu.
Dodatkowymi czynnikami były porażka republikanów w wyborach uzupełniających, podziały wśród zwolenników Trumpa oraz obowiązki rodzinne Vensa.
Wiceprezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Jednocześnie Trump nie zagwarantował mu na razie poparcia w republikańskich prawyborach i, według CNN, chce najpierw ocenić innych potencjalnych kandydatów.
Źródło: CNN
W Stanach Zjednoczonych wiceprezydent J.D. Vance stwierdził, że przyczyną porażki Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających była wojna w Iranie.
W Stanach Zjednoczonych republikański kongresman z Florydy Randy Fine oświadczył, że nie poprze wiceprezydenta J.D. Vensa w republikańskich prawyborach prezydenckich w 2028 roku.
W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy poprze wiceprezydenta Jay D. Vensa w przypadku jego udziału w wyborach prezydenckich w 2028 roku.