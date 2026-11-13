Vens może zrezygnować z udziału w wyborach prezydenckich w USA w 2028 roku

Wiceprezydent USA Jay D. Vance rozważa możliwość nieubiegania się o reelekcję w nadchodzących wyborach prezydenckich.

Informację tę podaje CNN, powołując się na jego sojuszników i doradców.

Jako jedną z głównych przeszkód dla jego planów politycznych wymienia się wojnę z Iranem. Otoczenie Vensa uważa, że jego perspektywy będą zależały od tego, czy administracja Donalda Trumpa zdoła szybko zakończyć konflikt bez dalszego spadku zaufania do Białego Domu.

Dodatkowymi czynnikami były porażka republikanów w wyborach uzupełniających, podziały wśród zwolenników Trumpa oraz obowiązki rodzinne Vensa.

Wiceprezydent nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Jednocześnie Trump nie zagwarantował mu na razie poparcia w republikańskich prawyborach i, według CNN, chce najpierw ocenić innych potencjalnych kandydatów.

Źródło: CNN

W Stanach Zjednoczonych wiceprezydent J.D. Vance stwierdził, że przyczyną porażki Partii Republikańskiej w wyborach uzupełniających była wojna w Iranie.

W Stanach Zjednoczonych republikański kongresman z Florydy Randy Fine oświadczył, że nie poprze wiceprezydenta J.D. Vensa w republikańskich prawyborach prezydenckich w 2028 roku.

W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy poprze wiceprezydenta Jay D. Vensa w przypadku jego udziału w wyborach prezydenckich w 2028 roku.

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