Конгресмен Файн не підтримає віцепрезидента Венса на праймеріз 2028 — Jerusalem Post

У США конгресмен-республіканець від Флориди Ренді Файн заявив, що не підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса на республіканських президентських праймеріз 2028 року. В інтерв’ю Jerusalem Post він звинуватив Венса у зраді президента Дональда Трампа та спробі перекласти відповідальність за поразку Республіканської партії на Ізраїль і американських євреїв.

Файн відреагував на оцінку віцепрезидентом результатів виборів, за підсумками яких демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом. У дописі в X Венс назвав одним із чинників поразки республіканців війну в Ірані, а також заявив, що виборці очікували від адміністрації завершення війни, боротьби з інфляцією, політики «Америка передусім» та зміни відносин Вашингтона з Ізраїлем.

Звинувачення щодо Ірану та Ізраїлю

Венс прямо не звинувачував американських євреїв у результатах виборів, однак Файн так витлумачив його слова про Ізраїль. Конгресмен заявив, що відмова брати відповідальність за власні помилки та покладання провини на євреїв є неприйнятними.

Файн також поклав на Венса відповідальність за провал дипломатичних спроб завершити війну в Ірані. За словами конгресмена, віцепрезидент підтримував можливість мирної угоди з Тегераном і був причетний до підготовки меморандуму про взаєморозуміння, який не забезпечив тривалого врегулювання. За даними видання, Венс відігравав помітну роль у переговорах з Іраном раніше цього року.

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Крім того, Файн пов’язав антиізраїльські політичні настрої в Республіканській партії з впливом консервативного коментатора Такера Карлсона. Він заявив, що риторика проти Ізраїлю набирає впливу в американській політиці.

Заяви про сенатора-обранця

В інтерв’ю Файн також охарактеризував сенатора-обранця від Мічигану, демократа Абдула Ель-Сайєда, як мусульманського терориста. Ель-Сайєд переміг республіканця Майка Роджерса та став першим мусульманином, обраним до Сенату США.

Конгресмен стверджував, що члени родини Ель-Сайєда були пов’язані з «Мусульманським братством», а сам політик нібито підписував документ на підтримку організації. Водночас, за даними Jerusalem Post, немає підтверджених доказів участі Ель-Сайєда в терористичній діяльності або його членства в «Мусульманському братстві». Сенатор-обранець неодноразово заперечував зв’язки з організацією та публічно відмежовувався від неї.

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