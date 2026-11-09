W Stanach Zjednoczonych republikański kongresmen z Florydy Randy Fine oświadczył, że nie poprze wiceprezydenta J.D. Vance’a w republikańskich prawyborach prezydenckich w 2028 roku. W wywiadzie dla Jerusalem Post oskarżył Vance’a o zdradę prezydenta Donalda Trumpa oraz próbę przerzucenia odpowiedzialności za porażkę Partii Republikańskiej na Izrael i amerykańskich Żydów.

Fine zareagował na ocenę przez wiceprezydenta wyników wyborów, w których demokraci zdobyli kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem. We wpisie na X Vance wskazał wojnę w Iranie jako jeden z czynników porażki republikanów, a także stwierdził, że wyborcy oczekiwali od administracji zakończenia wojny, walki z inflacją, polityki „Ameryka przede wszystkim” oraz zmiany relacji Waszyngtonu z Izraelem.

Oskarżenia dotyczące Iranu i Izraela

Vance nie obwiniał bezpośrednio amerykańskich Żydów za wyniki wyborów, jednak Fine w ten sposób zinterpretował jego słowa o Izraelu. Kongresmen oświadczył, że odmowa wzięcia odpowiedzialności za własne błędy i obarczanie winą Żydów są nie do przyjęcia.

Fine obarczył również Vance’a odpowiedzialnością za niepowodzenie dyplomatycznych prób zakończenia wojny w Iranie. Według kongresmena wiceprezydent popierał możliwość zawarcia porozumienia pokojowego z Teheranem i był zaangażowany w przygotowanie memorandum o porozumieniu, które nie zapewniło trwałego uregulowania. Według publikacji Vance odgrywał znaczącą rolę w negocjacjach z Iranem na początku tego roku.

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Ponadto Fine powiązał antyizraelskie nastroje polityczne w Partii Republikańskiej z wpływem konserwatywnego komentatora Tuckera Carlsona. Oświadczył, że retoryka przeciwko Izraelowi zyskuje wpływy w amerykańskiej polityce.

Wypowiedzi o senatorze-elekcie

W wywiadzie Fine określił również demokratycznego senatora-elekta z Michigan Abdula El-Sayeda mianem muzułmańskiego terrorysty. El-Sayed pokonał republikanina Mike’a Rogersa i został pierwszym muzułmaninem wybranym do Senatu USA.

Kongresmen twierdził, że członkowie rodziny El-Sayeda byli związani z Bractwem Muzułmańskim, a sam polityk miał rzekomo podpisać dokument popierający tę organizację. Jednocześnie, według Jerusalem Post, nie ma potwierdzonych dowodów na udział El-Sayeda w działalności terrorystycznej ani na jego członkostwo w Bractwie Muzułmańskim. Senator-elekt wielokrotnie zaprzeczał związkom z organizacją i publicznie się od niej odcinał.

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