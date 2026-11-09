在美国，来自佛罗里达州的共和党联邦众议员兰迪·费恩表示，他不会在2028年共和党总统初选中支持副总统J.D.万斯。在接受《耶路撒冷邮报》采访时，他指责万斯背叛总统唐纳德·特朗普，并试图将共和党败选的责任转嫁给以色列和美国犹太人。

费恩回应了副总统对选举结果的评估，民主党根据选举结果获得了众议院和参议院的控制权。万斯在X上发文称，伊朗战争是共和党败选的因素之一；他还表示，选民期待政府结束战争、对抗通胀、推行“美国优先”政策，并改变华盛顿与以色列的关系。

有关伊朗和以色列的指控

万斯没有直接将选举结果归咎于美国犹太人，但费恩如此解读了他关于以色列的言论。这名众议员表示，拒绝为自身错误承担责任并将责任归咎于犹太人是不可接受的。

费恩还将结束伊朗战争的外交努力失败归咎于万斯。该众议员称，副总统支持与德黑兰达成和平协议的可能性，并参与起草了一份未能确保持久解决方案的谅解备忘录。据该报报道，万斯在今年早些时候与伊朗的谈判中发挥了显著作用。

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此外，费恩将共和党内反以色列的政治情绪与保守派评论员塔克·卡尔森的影响联系起来。他表示，反以色列言论正在美国政治中扩大影响力。

关于当选参议员的言论

在采访中，费恩还称来自密歇根州的民主党当选参议员阿卜杜勒·埃尔-赛义德为穆斯林恐怖分子。埃尔-赛义德击败共和党人迈克·罗杰斯，成为首位当选美国参议员的穆斯林。

这名众议员声称，埃尔-赛义德的家庭成员与穆斯林兄弟会有关联，而该政治人物本人据称曾签署一份支持该组织的文件。同时，据《耶路撒冷邮报》报道，没有确凿证据证明埃尔-赛义德参与恐怖活动或是穆斯林兄弟会成员。这名当选参议员多次否认与该组织有关联，并公开与其划清界限。

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