В США конгрессмен-республиканец от Флориды Рэнди Файн заявил, что не поддержит вице-президента Джей Ди Вэнса на республиканских президентских праймериз 2028 года. В интервью Jerusalem Post он обвинил Вэнса в предательстве президента Дональда Трампа и попытке переложить ответственность за поражение Республиканской партии на Израиль и американских евреев.

Файн отреагировал на оценку вице-президентом итогов выборов, по результатам которых демократы получили контроль над Палатой представителей и Сенатом. В публикации в X Вэнс назвал войну в Иране одним из факторов поражения республиканцев, а также заявил, что избиратели ожидали от администрации завершения войны, борьбы с инфляцией, политики «Америка прежде всего» и изменения отношений Вашингтона с Израилем.

Обвинения в отношении Ирана и Израиля

Вэнс прямо не обвинял американских евреев в результатах выборов, однако Файн именно так истолковал его слова об Израиле. Конгрессмен заявил, что отказ брать ответственность за собственные ошибки и возложение вины на евреев неприемлемы.

Файн также возложил на Вэнса ответственность за провал дипломатических попыток завершить войну в Иране. По словам конгрессмена, вице-президент поддерживал возможность мирного соглашения с Тегераном и был причастен к подготовке меморандума о взаимопонимании, который не обеспечил прочного урегулирования. По данным издания, Вэнс играл заметную роль в переговорах с Ираном ранее в этом году.

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Кроме того, Файн связал антиизраильские политические настроения в Республиканской партии с влиянием консервативного комментатора Такера Карлсона. Он заявил, что риторика против Израиля набирает влияние в американской политике.

Заявления о сенаторе-избраннике

В интервью Файн также охарактеризовал сенатора-избранника от Мичигана, демократа Абдула Эль-Сайеда, как мусульманского террориста. Эль-Сайед победил республиканца Майка Роджерса и стал первым мусульманином, избранным в Сенат США.

Конгрессмен утверждал, что члены семьи Эль-Сайеда были связаны с «Братьями-мусульманами», а сам политик якобы подписывал документ в поддержку организации. В то же время, по данным Jerusalem Post, нет подтвержденных доказательств участия Эль-Сайеда в террористической деятельности или его членства в «Братьях-мусульманах». Сенатор-избранник неоднократно отрицал связи с организацией и публично отмежевывался от нее.

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