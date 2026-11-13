Венс может отказаться от участия в президентских выборах в США в 2028 году

Вице-президент США Джей Ди Венс рассматривает возможность не баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на его союзников и советников.

Одним из главных препятствий для его политических планов называют войну с Ираном. Окружение Венса считает, что его перспективы будут зависеть от того, сможет ли администрация Дональда Трампа быстро завершить конфликт без дальнейшего падения доверия к Белому дому.

Дополнительными факторами стали поражение республиканцев на промежуточных выборах, раскол среди сторонников Трампа и семейные обязанности Венса.

Окончательного решения вице-президент не принял. В то же время Трамп пока не гарантировал ему поддержку на республиканских праймериз и, по данным CNN, хочет сначала оценить других потенциальных кандидатов.

Источник: CNN

В США вице-президент Джей Ди Венс заявил, что причиной поражения Республиканской партии на промежуточных выборах стала война в Иране.

В США конгрессмен-республиканец из Флориды Рэнди Файн заявил, что не поддержит вице-президента Джей Ди Венса на республиканских президентских праймериз 2028 года.

В США президент Дональд Трамп не ответил прямо, поддержит ли он вице-президента Джей Ди Венса в случае его участия в президентских выборах 2028 года.

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