Президент Трамп не сказав, чи підтримає віцепрезидента Венса у 2028 році — The Hill

У США президент Дональд Трамп не відповів прямо, чи підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса в разі його участі у президентських виборах 2028 року. Як повідомляє The Hill, під час спільного спілкування з Венсом в Овальному кабінеті Трамп назвав його дуже талановитою та хорошою людиною. Він також сказав, що вони ніколи не обговорювали можливу президентську кампанію Венса.

Трамп закликав не поспішати

Президент заявив, що не говорить із Венсом про президентські вибори, а віцепрезидент не порушує цієї теми з ним. Трамп наголосив, що для таких розмов ще зарано і спершу потрібно пройти проміжні вибори. Він додав, що подальший розвиток подій буде видно згодом.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиція Венса

Напередодні Венс в інтерв’ю 2Way висловив думку, що отримає підтримку Трампа, якщо вирішить балотуватися у 2028 році. Водночас він зазначив, що кандидати мають вести власну кампанію, а президент може не втручатися передчасно й дозволити перегонам розвиватися без попереднього визначення результату.

Віцепрезидент також підтвердив, що не обговорював із Трампом власну можливу участь у президентських перегонах. Венс неодноразово заявляв, що зараз зосереджений на допомозі республіканцям у збереженні більшості в Конгресі напередодні проміжних виборів. За даними видання, його розглядають як одного з провідних потенційних претендентів від Республіканської партії на виборах 2028 року.

Читай нас у