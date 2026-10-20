В США президент Дональд Трамп прямо не ответил, поддержит ли он вице-президента Джей Ди Вэнса, если тот будет участвовать в президентских выборах 2028 года. Как сообщает The Hill, во время совместного общения с Вэнсом в Овальном кабинете Трамп назвал его очень талантливым и хорошим человеком. Он также сказал, что они никогда не обсуждали возможную президентскую кампанию Вэнса.

Трамп призвал не торопиться

Президент заявил, что не говорит с Вэнсом о президентских выборах, а вице-президент не поднимает эту тему в разговорах с ним. Трамп подчеркнул, что для таких разговоров еще слишком рано и сначала нужно пройти промежуточные выборы. Он добавил, что дальнейшее развитие событий станет видно позже.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Вэнса

Накануне Вэнс в интервью 2Way высказал мнение, что получит поддержку Трампа, если решит баллотироваться в 2028 году. В то же время он отметил, что кандидаты должны вести собственную кампанию, а президент может не вмешиваться преждевременно и позволить гонке развиваться без предварительного определения результата.

Вице-президент также подтвердил, что не обсуждал с Трампом свое возможное участие в президентской гонке. Вэнс неоднократно заявлял, что сейчас сосредоточен на помощи республиканцам в сохранении большинства в Конгрессе перед промежуточными выборами. По данным издания, его рассматривают как одного из ведущих потенциальных претендентов от Республиканской партии на выборах 2028 года.

Читай нас в