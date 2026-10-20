W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump nie odpowiedział wprost, czy poprze wiceprezydenta J.D. Vance’a, jeśli ten wystartuje w wyborach prezydenckich w 2028 roku. Jak informuje The Hill, podczas wspólnego spotkania z Vance’em w Gabinecie Owalnym Trump nazwał go bardzo utalentowanym i dobrym człowiekiem. Powiedział również, że nigdy nie rozmawiali o możliwej kampanii prezydenckiej Vance’a.

Trump zaapelował, by się nie spieszyć

Prezydent oświadczył, że nie rozmawia z Vance’em o wyborach prezydenckich, a wiceprezydent nie porusza z nim tego tematu. Trump podkreślił, że na takie rozmowy jest jeszcze za wcześnie i najpierw muszą odbyć się wybory śródokresowe. Dodał, że dalszy rozwój wydarzeń będzie widoczny później.

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Stanowisko Vance’a

Dzień wcześniej Vance w wywiadzie dla 2Way wyraził opinię, że otrzyma poparcie Trumpa, jeśli zdecyduje się kandydować w 2028 roku. Jednocześnie zaznaczył, że kandydaci muszą prowadzić własne kampanie, a prezydent może nie ingerować przedwcześnie i pozwolić, by wyścig rozwijał się bez wcześniejszego przesądzania wyniku.

Wiceprezydent potwierdził również, że nie rozmawiał z Trumpem o swoim możliwym udziale w wyścigu prezydenckim. Vance wielokrotnie oświadczał, że obecnie koncentruje się na pomocy Republikanom w utrzymaniu większości w Kongresie przed wyborami śródokresowymi. Według publikacji jest on postrzegany jako jeden z czołowych potencjalnych kandydatów Partii Republikańskiej w wyborach w 2028 roku.

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