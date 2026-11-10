Віцепрезидент Венс пов’язав поразку республіканців із війною в Ірані — CNBC

У США віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що причиною поразки Республіканської партії на проміжних виборах стала війна в Ірані. Як повідомляє CNBC, потенційні претенденти на президентську номінацію від республіканців уже публічно сперечаються про відповідальність за виборчу невдачу та майбутнє руху MAGA.

Венс у дописі в X зазначив, що виборці, які підтримали тандем Дональда Трампа і Венса 2024 року, відмовилися голосувати за республіканців у 2026 році через Іран. Водночас опитування CNBC показало, що 34% виборців до Палати представників назвали війну вирішальним чинником свого голосування. Вартість життя назвали чинником 49% опитаних, а корупцію в уряді — 55%.

Трамп не визнав потреби змінювати курс

Президент Дональд Трамп заявив, що воєнні дії проти Ірану фактично завершені у військовому сенсі, але США готові відновити удари. Він також наполягав, що рішення атакувати Іран було правильним. Президент сказав, що не заперечує оцінки Венса, однак звернув увагу на результати республіканців в Огайо, де демократи перемогли у двох ключових перегонах.

Після виборів Трамп замінив главу апарату Білого дому Сьюзі Вайлз на Стівена Міллера та підтримав голову Республіканського національного комітету Джо Грутерса, попри вимоги частини партійців пояснити причини поразки. Трамп також поставив під сумнів легітимність результатів голосування, без доказів припустивши, що на них могли вплинути машини для голосування.

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Різні пояснення поразки

Держсекретар Марко Рубіо, який також обіймає посаду радника з національної безпеки, захистив рішення щодо Ірану. Він заявив, що правильні дії не завжди бувають популярними. Рубіо заперечував плани балотуватися у президенти 2028 року та переважно не брав участі у виборчій кампанії.

Губернатор Флориди Рон Десантіс назвав результати проміжних виборів майже «подією рівня вимирання» для республіканців. За його словами, партія не виконала обіцянок Вашингтона й продовжувала зосереджуватися на культурних суперечках, які більше не резонують із виборцями. Сенатор Тед Круз поклав відповідальність за результат на мита Трампа та затяжну війну в Ірані.

Розбіжності помітні й серед виборців, які підтримали кандидатів-республіканців до Палати представників. За даними опитування CNBC, роботу Трампа схвалювали приблизно дві третини таких виборців віком до 30 років і майже дев’ять із десяти виборців віком від 65 років. Молодші прихильники республіканців також скептичніше оцінювали війну в Ірані та підтримку США Ізраїлю.

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