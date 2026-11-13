Венс може відмовитися від участі у виборах президента США у 2028 році

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Віцепрезидент США Джей Ді Венс розглядає можливість не балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це повідомляє CNN із посиланням на його союзників і радників.

Однією з головних перешкод для його політичних планів називають війну з Іраном. Оточення Венса вважає, що його перспективи залежатимуть від того, чи зможе адміністрація Дональда Трампа швидко завершити конфлікт без подальшого падіння довіри до Білого дому.

Додатковими чинниками стали поразка республіканців на проміжних виборах, розкол серед прихильників Трампа та сімейні обов’язки Венса.

Остаточного рішення віцепрезидент не ухвалив. Водночас Трамп поки не гарантував йому підтримку на республіканських праймеріз і, за даними CNN, хоче спочатку оцінити інших потенційних кандидатів.

Джерело: CNN

У США віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що причиною поразки Республіканської партії на проміжних виборах стала війна в Ірані.

У США конгресмен-республіканець від Флориди Ренді Файн заявив, що не підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса на республіканських президентських праймеріз 2028 року.

У США президент Дональд Трамп не відповів прямо, чи підтримає віцепрезидента Джей Ді Венса в разі його участі у президентських виборах 2028 року.

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