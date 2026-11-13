W kazachstańskim mieście Semey rozpoczęto awaryjny demontaż 15-metrowego pomnika Lenina z brązu.

Pomnik, który wcześniej stał na centralnym placu, znajduje się obecnie przy ulicy Żamakaiewa.

Lokalni urzędnicy uzasadnili tę decyzję zagrożeniem zawalenia się pomnika. Według nich badania wykazały znaczną korozję konstrukcji metalowych, uszkodzenia podpór oraz pęknięcia przelotowe.

Jednak dziennikarzom nie udostępniono ekspertyzy technicznej, na podstawie której rozpoczęto demontaż. Dokument obiecano pokazać dopiero po złożeniu oficjalnego wniosku.

Nie ustalono jeszcze, co stanie się z pomnikiem w przyszłości. Zdemontowaną konstrukcję planuje się tymczasowo przetransportować do bazy miejskiego wydziału gospodarki mieszkaniowej i komunalnej.

Źródło: Arnapress.kz

W Kijowie zaproponowano zorganizowanie otwartego konkursu na zagospodarowanie terenu przy bulwarze Szewczenki, gdzie przed Rewolucją Godności stał pomnik bolszewickiego dyktatora Włodzimierza Lenina. Podczas posiedzenia Rady Społecznej przy Kijowskiej Administracji Miejskiej architekci i rzeźbiarze omówili pomysł stworzenia nowego pomnika.

7 czerwca w Kirgistanie, w mieście Osz, zdemontowano pomnik Włodzimierza Lenina. Był to najwyższy pomnik Lenina w Azji Środkowej.

Rada gminy Wielka Bagaczka w obwodzie poltawskim wystawiła na aukcję brązowy pomnik przywódcy bolszewików Lenina, licząc w ten sposób na zwiększenie wpływów do lokalnego budżetu. Według sekretarza komitetu wykonawczego Wiktora Parkhomenki, chętnych do nabycia rzeźby jest już wielu, a faktycznie utworzyła się kolejka potencjalnych nabywców.

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