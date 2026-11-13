哈萨克斯坦塞梅伊市已开始紧急拆除一座15米高的列宁青铜雕像。

这座纪念碑此前矗立在中央广场，现位于扎马卡耶夫街。

当地官员解释称，作出这一决定是因为纪念碑存在倒塌风险。据他们介绍，检查发现金属结构严重腐蚀、支撑结构受损，且存在贯穿性裂缝。

然而，记者并未获知启动拆除工作的技术评估报告。官方表示，只有在收到正式请求后才会出示该文件。

该纪念碑的后续处置方案目前尚未确定。计划将拆除后的结构暂时运往市住房与公用事业局基地。

来源：Arnapress.kz

基辅方面提议就谢甫琴科大道的区域改造举行公开竞赛，该处在“尊严革命”前曾矗立着纪念布尔什维克独裁者弗拉基米尔·列宁的纪念碑。 在基辅市国家行政管理局下属的公众委员会上，建筑师和雕塑家们就建造新纪念碑的构想进行了讨论。

6月7日，吉尔吉斯斯坦奥什市拆除了一座弗拉基米尔·列宁纪念碑。这是中亚地区最高的列宁纪念碑。

波尔塔瓦州大巴加奇卡镇议会将一座青铜制的布尔什维克领袖列宁纪念碑拿出来拍卖，希望借此增加地方财政收入。 据执行委员会事务主管维克多·帕霍缅科称，有意购买该雕塑的人已经不少，实际上已经排起了潜在买家的队。

关注我们在