Відео: У Казахстані демонтують останній пам’ятник Леніну в Семеї

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У казахстанському місті Семей розпочали аварійний демонтаж 15-метрового бронзового пам’ятника Леніну.

Монумент, який раніше стояв на центральній площі, розташований на вулиці Жамакаєва.

Місцеві чиновники пояснили рішення загрозою обвалення. За їхніми словами, обстеження виявило значну корозію металевих конструкцій, пошкодження опор і наскрізні тріщини.

Однак журналістам не надали технічного висновку, на підставі якого розпочали демонтаж. Документ пообіцяли показати лише після офіційного запиту.

Подальшу долю пам’ятника також поки не визначили. Демонтовану конструкцію планують тимчасово перевезти на базу міського відділу ЖКГ.

Джерело: Arnapress.kz

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