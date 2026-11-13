Видео: В Казахстане демонтируют последний памятник Ленину в Семее

В казахстанском городе Семей приступили к экстренному демонтажу 15-метрового бронзового памятника Ленину.

Памятник, который ранее стоял на центральной площади, расположен на улице Жамакаева.

Местные чиновники объяснили это решение угрозой обрушения. По их словам, обследование выявило значительную коррозию металлических конструкций, повреждения опор и сквозные трещины.

Однако журналистам не предоставили технического заключения, на основании которого начали демонтаж. Документ пообещали показать только после официального запроса.

Дальнейшая судьба памятника также пока не определена. Демонтированную конструкцию планируют временно перевезти на базу городского отдела ЖКХ.

Источник: Arnapress.kz

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