Президент США Дональд Трамп во время поездки в Китай вызвал немалый ажиотаж среди местных жителей Шэньчжэня, которые бросились посмотреть и сфотографировать редкого гостя.

Сотни китайцев массово вышли на улицы и окружили отель The Langham, где остановился американский лидер, чтобы увидеть его воочию и снять кортеж на смартфоны. В связи с визитом полиция ввела ограничения движения и перекрыла отдельные участки дорог вблизи отеля.

Накануне в международном аэропорту Шэньчжэня лидер Китая Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа, поприветствовав его у трапа самолета рукопожатием и объятиями.

Источник: Reuters.

Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп вместе прибыли на торжественный ужин для участников саммита АТЭС. Банкет организовал китайский лидер, а гостям предложили изысканные блюда китайской кухни и дорогие вина.

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Си Цзиньпин улыбнулся, но не ответил Такаичи в Шэньчжэне — South China Morning Post.

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