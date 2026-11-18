Дональд Трамп вызвал ажиотаж среди китайцев во время визита в Шэньчжэнь — Reuters
Президент США Дональд Трамп во время поездки в Китай вызвал немалый ажиотаж среди местных жителей Шэньчжэня, которые бросились посмотреть и сфотографировать редкого гостя.
Сотни китайцев массово вышли на улицы и окружили отель The Langham, где остановился американский лидер, чтобы увидеть его воочию и снять кортеж на смартфоны. В связи с визитом полиция ввела ограничения движения и перекрыла отдельные участки дорог вблизи отеля.
Накануне в международном аэропорту Шэньчжэня лидер Китая Си Цзиньпин лично встретил Дональда Трампа, поприветствовав его у трапа самолета рукопожатием и объятиями.
Источник: Reuters.
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп вместе прибыли на торжественный ужин для участников саммита АТЭС. Банкет организовал китайский лидер, а гостям предложили изысканные блюда китайской кухни и дорогие вина.
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