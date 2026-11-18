Prezydent USA Donald Trump podczas swojej podróży do Chin wywołał spore poruszenie wśród mieszkańców Shenzhen, którzy rzucili się, by zobaczyć i sfotografować tego rzadkiego gościa.

Setki Chińczyków masowo wyszły na ulice i otoczyły hotel The Langham, w którym zatrzymał się amerykański przywódca, aby zobaczyć go na żywo i sfilmować konwój na smartfonach. W związku z wizytą policja wprowadziła ograniczenia ruchu i zamknęła niektóre odcinki dróg w pobliżu hotelu.

Dzień wcześniej na międzynarodowym lotnisku w Shenzhen chiński przywódca Xi Jinping osobiście powitał Donalda Trumpa, witając go przy schodkach samolotu uściskiem dłoni i uściskiem.

Źródło: Reuters.

Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump wspólnie przybyli na uroczystą kolację dla uczestników szczytu APEC. Bankiet zorganizował chiński przywódca, a gościom zaproponowano wykwintne dania kuchni chińskiej oraz drogie wina.

Szczyt Trumpa, Putina i Xi w Shenzhen: czego mogą się spodziewać Ukraina i świat.

Xi Jinping uśmiechnął się, ale nie odpowiedział Takaichiemu w Shenzhen — South China Morning Post.

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