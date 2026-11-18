Завтра внимание всего мира будет приковано к встрече трёх лидеров — президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина — в китайском Шэньчжэне. Политический аналитик Артем Биденко объясняет, с какими целями каждый из них отправляется на переговоры, чего они стремятся достичь и какого результата могут ожидать.

Особое внимание будет уделено вопросу Украины и тому, как его могут затронуть во время встречи.

Итак, в четверг нас ждет судьбоносное шоу: тройная встреча тысячелетия «Китай–Россия–США». В таком порядке их перечисляет китайский МИД, ведь именно США выступят слабым звеном — донором для правильного позиционирования двух тоталитарных государств.

Пекин анонсирует событие «скромно»: пресс-секретарь МИД Мао Нин назвала его первой в истории личной встречей лидеров трех стран, имеющей «новаторское значение». А еще напомнила, что Китай, США и Россия — страны-основатели ООН и постоянные члены Совбеза, которые когда-то бок о бок одержали победу в мировой антифашистской войне. Для Путина это подарок: в Шэньчжэнь он едет как союзник-победитель, а не как агрессор.

Для Китая это однозначно выгодно. Пекин предоставляет площадку и демонстрирует, что теперь за переговорами о мире и стабильности едут к нему. Украина вряд ли окажется в центре дискуссий: среди возможных тем Sina называет торговлю, искусственный интеллект и цепочки поставок. Мы будем там в качестве негативного примера. Так, «Radio Free Asia» (которое финансирует Госдеп) цитирует анонимный источник, близкий к китайским дипломатам: Китай не примет предложений Трампа в военной сфере, «потому что увидел в войне в Украине, что сторона без ядерного оружия ведет себя очень пассивно».

Штаты, как и положено донору чужого успеха, ничего не получат. Трамп хочет говорить о сокращении ядерных арсеналов, но Пекину это неинтересно. Поэтому Дональд привезет домой совместное фото с Путиным, снятое на китайской территории и по китайскому сценарию. Может, даже на китайский смартфон.

Для России это шанс показать, что она по-прежнему сидит за одним столом со старшими ребятами. Но подготовку к выступлению сильно испортил Керченский мост. Видимо, Путин будет постоянно напрягаться, когда будет слышать, как за спиной шепчутся коллеги, иногда смеясь и показывая руками, как что-то падает.

Сигналы миру, конечно, будут. Такие же, как и в последние несколько лет. Сильные очень хотят поглотить слабых. Но свобода и демократия стоят того, чтобы за них бороться и противостоять несправедливости даже со стороны самых сильных.

Об этом сообщает украинский политик и общественный деятель Артем Биденко.

Саммит Трампа, Путина и Си в Шэньчжэне: чего ждать Украине и миру.

Дональд Трамп вызвал ажиотаж среди китайцев во время визита в Шэньчжэнь – Reuters.

Читай нас в