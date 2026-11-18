Jutro uwaga świata skupi się na spotkaniu trzech przywódców – prezydenta USA Donalda Trumpa, przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga oraz rosyjskiego dyktatora Władimira Putina – w chińskim Shenzhen. Analityk polityczny Artem Bidenko wyjaśnia, z jakimi celami każdy z nich przystępuje do rozmów, czego chcą osiągnąć i jakiego wyniku mogą się spodziewać.

Szczególną uwagę poświęci się kwestii Ukrainy oraz temu, w jaki sposób może ona zostać poruszona podczas spotkania.

W czwartek czeka nas więc przełomowe wydarzenie: potrójne spotkanie tysiąclecia: Chiny–Rosja–USA. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wymienia je w tej kolejności, ponieważ to właśnie Stany Zjednoczone będą słabym ogniwem – podmiotem wspierającym właściwe pozycjonowanie dwóch państw totalitarnych.

Pekin „skromnie” zapowiada to wydarzenie: rzeczniczka MSZ Mao Ning nazwała je pierwszym w historii bezpośrednim spotkaniem przywódców trzech krajów, które ma „przełomowe znaczenie”. Przypomniała również, że Chiny, USA i Rosja są członkami-założycielami ONZ oraz stałymi członkami Rady Bezpieczeństwa, którzy niegdyś ramię w ramię odnieśli zwycięstwo w światowej wojnie antyfaszystowskiej. Dla Putina to prawdziwy prezent: do Shenzhena jedzie jako zwycięski sojusznik, a nie jako agresor.

Dla Chin to niewątpliwie korzyść. Pekin udostępnia platformę i pokazuje, że to właśnie do niego przyjeżdżają teraz, by negocjować pokój i stabilność. Ukraina raczej nie będzie w centrum dyskusji: wśród możliwych tematów Sina wymienia handel, sztuczną inteligencję i łańcuchy dostaw. Będziemy tam jako negatywny przykład. Tak, Radio Free Asia (finansowane przez Departament Stanu) cytuje anonimowe źródło bliskie chińskim dyplomatom: Chiny nie przyjmą propozycji Trumpa w sferze wojskowej, „ponieważ na przykładzie wojny na Ukrainie przekonały się, że strona nieposiadająca broni jądrowej jest bardzo bierna”.

Stany Zjednoczone, jak to przystało na dawcę cudzego sukcesu, nic nie otrzymają. Trump chce rozmawiać o redukcji arsenałów jądrowych, ale Pekin nie jest tym zainteresowany. Więc Donald przywiezie do domu wspólne zdjęcie z Putinem, zrobione na chińskim terytorium i według chińskiego scenariusza. Być może nawet na chiński smartfon.

Dla Rosji to szansa, by pokazać, że nadal zasiada przy jednym stole z starszymi chłopakami. Jednak przygotowania do wystąpienia mocno zepsuł most w Kerczu. Prawdopodobnie Putin będzie się nieustannie denerwował, słysząc, jak za plecami szepczą się koledzy, czasem śmiejąc się i gestykulując, jakby coś spadało.

Sygnały dla świata oczywiście będą. Takie same, jakie słychać od kilku ostatnich lat. Silni bardzo chcą pożreć słabych. Ale wolność i demokracja są warte tego, by o nie walczyć i przeciwstawiać się niesprawiedliwości nawet ze strony najsilniejszych.

Informuje o tym ukraiński polityk i działacz społeczny Artem Bidenko.

Szczyt Trumpa, Putina i Xi w Shenzhen: czego mogą się spodziewać Ukraina i świat.

Donald Trump wywołał ogromne poruszenie wśród Chińczyków podczas wizyty w Shenzhen – Reuters.

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