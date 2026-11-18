明天，全世界的目光都将聚焦于在美国总统唐纳德·特朗普、中国国家主席习近平和俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京这三位领导人于中国深圳举行的会晤。 政治分析师阿尔特姆·比登科将解析他们各自参加会谈的目的、希望达成什么目标，以及可能取得怎样的结果。

乌克兰问题将受到特别关注，以及他们在会晤中可能如何提及这一问题。

因此，周四我们将迎来一场决定性的“大戏”：中国、俄罗斯和美国之间的“千年三方会晤”。 中国外交部正是按此顺序列举这三个国家，因为美国将成为其中的薄弱环节——为这两个极权国家确立正确立场提供助力。

北京对此事件的宣传“低调”而含蓄：外交部发言人毛宁称其为历史上首次三国领导人面对面会晤，具有“开创性意义”。 她还提醒道，中国、美国和俄罗斯是联合国的创始成员国和安理会常任理事国，它们曾并肩作战，共同赢得了世界反法西斯战争的胜利。 这对普京来说是一份厚礼：他是以胜利盟友的身份前往深圳，而非侵略者。

对中国而言，这无疑是一场大获全胜。 北京提供了平台，并表明现在各方都来找它商讨和平与稳定事宜。乌克兰不太可能成为讨论的焦点：新浪列举的可能议题包括贸易、人工智能和供应链。我们将作为反面教材出现在那里。是的， 美国之音（由美国国务院资助）援引了一位接近中国外交官的匿名消息人士的话：中国不会接受特朗普在军事领域的提议，“因为从乌克兰战争中看到，没有核武器的一方非常被动”。

美国，作为他人成功背后的资助者，理所当然地一无所获。特朗普想谈论削减核武库，但这对北京来说毫无兴趣。 因此，唐纳德带回家的将是一张与中国领土上、按中国剧本拍摄的、与普京的合影。说不定还是用中国智能手机拍的。

对俄罗斯而言，这是个展示其仍与大佬们同桌而坐的机会。但克里米亚大桥事件严重破坏了此次会晤的筹备工作。 想必，每当普京听到身后同事们窃窃私语，时而发笑，时而用手比划着东西掉下来的样子时，他都会感到如坐针毡。

当然，向世界发出的信号还是会有一些的。和过去几年发出的信号一样。强者总是想吞噬弱者。但自由与民主值得我们为之奋斗，并敢于对抗不公——哪怕这种不公来自最强大的国家。

乌克兰政治家兼社会活动家阿尔特姆·比登科对此进行了报道。

特朗普、普京和习近平在深圳的峰会：乌克兰和世界应有何期待。

据路透社报道，唐纳德·特朗普在访问深圳期间在中国民众中引发了轰动。

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