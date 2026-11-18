自12月1日起，西班牙将为因更年期出现健康问题的女性推出新的暂时丧失工作能力类别。该类别规定的支付条件比标准病假更优惠。RMF24对此报道。

无需最低缴费年限即可获得 выплаты

西班牙政府于10月以具有法律效力的皇家法令形式通过了相关规定。周三，国会常设委员会批准了这些规定。该机构在议会解散至新一届议会组成期间履行最重要的议会职能。

新规定将适用于患有与更年期相关健康障碍的女性雇员。对于遭受基于性别暴力的女性雇员，也规定了类似程序。在两种情况下，领取待遇的权利将自病假开始后的次日起产生，且无需满足最低缴费期限。

在西班牙，普通病假的前3天通常不计发待遇，除非集体劳动协议另有规定。第4天至第20天，待遇为计算基数的60%；自第21天起为75%。对于新类别，补偿将从第一天起按基数的60%计算，并从第20天起提高至75%。

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社会立法的其他变化

包容、社会保障和移民部长埃尔马·赛斯表示，这些变化旨在考虑此前在社会保险制度中未得到充分体现的情况和不平等现象。她表示，超过1050万名女性被纳入社会保障体系。

立法变化还涉及照顾重病子女的父母：他们将能够同时或轮流行使缩短工作时间的权利。如果受照顾者具有第三级他人照护依赖程度或至少65%的残疾，即使其年满26岁后也可以获得支持。

此外，遗属养老金的发放规则将扩大适用于未登记伴侣关系中的人员，前提是他们育有共同子女，并且能够证明至少共同生活了两年。

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