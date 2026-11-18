С 1 декабря в Испании начнет действовать новая категория временной нетрудоспособности для женщин, имеющих проблемы со здоровьем, связанные с менопаузой. Она предусматривает более благоприятные условия выплат, чем при стандартном больничном. Об этом сообщает RMF24.

Выплаты без минимального страхового стажа

Правительство Испании в октябре приняло нормы в форме королевского декрета, имеющего силу закона. В среду их утвердила Постоянная депутация Конгресса — орган, выполняющий важнейшие парламентские функции в период между роспуском парламента и формированием нового состава.

Новые правила будут распространяться на работниц с расстройствами здоровья, связанными с менопаузой. Аналогичный порядок предусмотрен для работниц, ставших жертвами гендерно обусловленного насилия. В обоих случаях право на выплату будет возникать со дня, следующего за началом больничного, а минимальный период уплаты взносов не потребуется.

При обычном больничном в Испании выплаты за первые три дня, как правило, не начисляются, если иное не определено коллективным трудовым договором. С четвертого по 20-й день они составляют 60% базы для расчета, а с 21-го дня — 75%. Для новых категорий компенсация будет рассчитываться с первого дня на уровне 60% базы, а с 20-го дня она повысится до 75%.

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Другие изменения в социальном законодательстве

Министр интеграции, социального обеспечения и миграции Эльма Саиз заявила, что изменения должны учитывать ситуации и неравенство, которые ранее недостаточно отражались в системе социального страхования. По ее словам, системой социального обеспечения охвачено более 10,5 млн женщин.

Законодательные изменения также касаются родителей, ухаживающих за тяжело больным ребенком: они смогут пользоваться правом на сокращенный рабочий день одновременно или поочередно. Поддержка может предоставляться и после достижения подопечным 26 лет, если он имеет третью степень зависимости от постороннего ухода или инвалидность не менее 65%.

Кроме того, правила назначения пенсии по случаю потери кормильца распространят на людей в незарегистрированных союзах, имеющих общих детей и способных подтвердить как минимум два года совместного проживания.

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