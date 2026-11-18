Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп вместе прибыли на торжественный ужин в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). При этом российский диктатор Владимир Путин сидел отдельно от них.

Трехсторонние переговоры лидеров запланированы на 19 ноября.

На кадрах с мероприятия видно, как Си Цзиньпин и Трамп идут рядом. Путин сидел в другой части зала.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Также во время совместной фотосессии в китайском Шэньчжэне российский диктатор Владимир Путин пытался встать рядом с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Однако в итоге китайский лидер поставил его подальше от себя, за своей женой Пэн Лиюань.

Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, Китай, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет Ил-96, на котором прилетел глава Российской Федерации — государства-агрессора, — приземлился в международном аэропорту Баоань вскоре после двух часов ночи в среду.

На саммите в Китае 18 ноября глава Кремля заявил, что европейские страны не смогли приспособиться к потере доступа к российскому рынку и дешевым энергоносителям. По его мнению, это приводит к ослаблению позиций Европы и сокращению её экономического потенциала.

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