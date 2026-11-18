Комитет министров Совета Европы одобрил новый План действий для Украины на 2027–2030 годы под названием «Демократическая безопасность для Украины». Его ориентировочный бюджет составляет 70 млн евро.

«План действий на 2027–2030 годы отражает наше обязательство поддерживать Украину. Он призван помочь стране преодолеть последствия российской агрессии и продолжить построение демократического будущего, основанного на глубоких структурных реформах», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Решение было принято 18 ноября на заседании в Страсбурге. План должен помочь привести украинское законодательство, работу институтов и практику применения норм в соответствие с европейскими стандартами. В Совете Европы подчеркнули, что это соответствует стратегической цели Украины — укреплять свою безопасность через членство в ЕС.

По словам Берсе, долгосрочная безопасность Украины зависит также от прочности ее институтов, независимости правосудия, доверия граждан и способности противодействовать иностранному вмешательству как во время войны, так и в мирное время.

«Если сегодня Украину защищает оружие, то завтра её будут защищать её институты», — подчеркнул генсек.

План определяет четыре взаимосвязанных приоритета: защита прав человека и обеспечение ответственности во имя мира и стабильности, социальная интеграция и защита меньшинств, уязвимых групп, женщин и детей, укрепление демократических институтов, обеспечение свободных и справедливых выборов и добросовестности информационной среды, укрепление независимого правосудия и надлежащего управления.

В документе также отмечается, что российская агрессия привела к масштабным разрушениям, перемещению гражданского населения и перебоям в работе государственных учреждений и предоставлении базовых услуг. В то же время Украина продолжает реформы, продвигается по пути в ЕС и выполняет обязательства в соответствии со стандартами Совета Европы даже в сложных условиях войны.

Официальный запуск нового плана ожидается в начале 2027 года.

Документ опирается на результаты предыдущего Плана действий «Устойчивость, восстановление и реконструкция» на 2023–2026 годы. Среди его достижений в Совете Европы назвали улучшение доступа пострадавших от войны к правосудию, создание более 1100 специализированных служб поддержки пострадавших от насилия, укрепление механизмов правосудия, ориентированного на интересы ребенка, и принятие Закона «О СМИ».

Документ предусматривает поддержку реформ, укрепление демократических институтов и сближение Украины с европейскими стандартами, сообщается со ссылкой на сайт Совета Европы.

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