Американская актриса Энн Хэтэуэй в третий раз стала мамой. У 43-летней звезды фильма «Дьявол носит Prada 2» и её мужа Адама Шульмана родился третий ребёнок.

Супруги уже воспитывают двух сыновей — 10-летнего Джонатана и 6-летнего Джека. Имя и пол новорожденного ребенка пока не разглашаются.

О третьей беременности Хэтэуэй сообщила 19 июня. Тогда актриса опубликовала в Instagram видео, на котором появилась в белом платье и показала округлившийся живот под песню «Baby I’m Yours» Барбары Льюис.

До этого Хэтэуэй не разглашала информацию о беременности даже во время международного промо-тура фильма «Дьявол носит Prada 2». По словам источника, актриса хотела, чтобы внимание публики оставалось сосредоточенным на фильме, а о беременности стремилась сообщить тогда, когда сама будет к этому готова.

После объявления новости в эфире шоу Сета Майерса Геттивей призналась, что третья беременность стала неожиданностью для неё и её мужа.

«Мы, конечно, знали, что делаем, но были очень удивлены, что всё получилось», — рассказала актриса.

В октябре, за несколько недель до рождения ребенка, Гетэвей рассказала, что они с мужем старались как можно больше времени проводить со старшими сыновьями перед грядущими изменениями в семье.

«Мы очень рады, мы в восторге, но сейчас больше всего хотим насладиться тем временем, когда нас в семье еще четверо. Ведь для нас все изменится, но особенно большие перемены ждут наших детей», — отметила Хэтэуэй.

Ранее мы сообщали, что Энн Хэтэуэй объявила о третьей беременности.

Илон Маск оскорбил беременную Энн Хэтэуэй в соцсетях.

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