Сегодня, в среду, 18 ноября, в китайском городе Шэньчжэнь начался 33-й саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Традиционно этот форум объединяет лидеров более двадцати государств региона, которые собираются для обсуждения вопросов свободной торговли, инвестиций и стабильности мировых цепочек поставок.

Однако в этом году экономическая повестка дня оказалась в тени большой международной политики, ведь Шэньчжэнь стал площадкой для беспрецедентных переговоров на высшем уровне. Уже в четверг, 19 ноября, состоится первая в истории трехсторонняя встреча президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и российского диктатора Владимира Путина. В СМИ и экспертном сообществе этот формат уже успели неоднократно окрестить «новой Ялтой» из-за опасений, что лидеры этих трех государств будут пытаться перераспределить сферы влияния за закрытыми дверями — подобно тому, как это когда-то сделали Рузвельт, Сталин и Черчилль.

Ожидания от переговоров в Шэньчжэне остаются крайне напряжёнными и противоречивыми. Какие же именно договоренности готовятся в кулуарах китайского саммита? Готовятся ли они вообще? Чего ждать Украине и миру? Издание UA.News обратилось с этими вопросами к политическим экспертам. Подробнее — в нашем материале.

Тревожные ожидания относительно встречи Трампа, Путина и Си не соответствуют действительности: директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко

Нужно различать, что на самом деле происходит в эти дни в Китае. Саммит АТЭС в Шэньчжэне — это крупное мероприятие, на котором представлены десятки стран. А вот «на полях» этого саммита состоится уже отдельная встреча Трампа, Путина и Си. Еще раз подчеркну: это формат встречи «на полях». Это нетипично, потому что обычно такие встречи двусторонние. Но на этот раз получилось вот так.

Безусловно, всё это вызывает интерес и напряжение. Именно по инициативе России, кстати, вот этот термин о «новой Ялте» начал использоваться в мире. Это давняя идея Путина, он продвигает её уже более 10 лет. И, воспользовавшись возможностью, что на саммите будут три лидера, Кремль предложил встречу втроём и подаёт это как «новую Ялту». Но речь идёт о чисто символических вещах. Путин хочет выступить в роли некоего Сталина, который делит мир после победы, как в 1945 году. Но реальность, мягко говоря, иная. Из этой тройки только Си занимает сильные позиции. А Путин и Трамп выглядят скорее как «хромые утки». Трамп проиграл выборы в Конгресс, у Путина тоже есть проблемы, особенно символичным был удар по Крымскому мосту. Поэтому называть это встречей победителей — большое преувеличение.

Кроме того, в 1945 году Сталин, Черчилль и Рузвельт были союзниками. Путин, Трамп и Си сегодня союзниками не являются, между ними всеми существуют противоречия. Поэтому наиболее вероятный сценарий — простое обсуждение международных проблем без конкретных решений. Россия продвигает формат совместного заявления по итогам встречи, но согласия со стороны США и КНР пока нет. Нет даже конкретной повестки дня.

Будут ли обсуждать Украину — тоже пока непонятно. Есть данные, что и США, и Китай не хотят поднимать эту тему. Если это так, то попытки Путина получить какое-то согласие на российский формат завершения войны не принесут результата. Ключевое же заключается в следующем: даже если и будет какая-то совместная позиция по Украине — хотя это очень маловероятно — всё равно без согласия Киева завершить войну на российских условиях не получится. Поэтому ожидать какого-либо влияния, в том числе и на переговорный процесс, на мой взгляд, не стоит. Это большое преувеличение.

Самый большой риск — двусторонняя встреча Путина с Трампом, потому что Путин может влиять на президента США. Но в целом все тревожные ожидания, что эта встреча как-то изменит мировую политику и т. п., — они не соответствуют действительности.



Сложно говорить о «новой Ялте», когда нет безопасного пути в Крым: директор Института мировой политики Евгений Магда

Главным бенефициаром или фактором влияния на встречу в Шэньчжэне стали Силы обороны Украины. Они нанесли прицельный удар по Керченскому мосту. Знаете, очень сложно говорить о «новой Ялте», если у тебя нет безопасного пути в Крым. И Украина это продемонстрировала достаточно ярко.

Российская дипломатия и лично Путин приложили немало усилий для того, чтобы в Шэньчжэне состоялась встреча трех сторон, на которой обсуждалась бы будущая судьба мира. Но оказалось, что ситуация кардинально иная. Да, там сегодня обсуждают широкий круг вопросов, Россия также присутствует в этом процессе, но не на том уровне, которого она хотела бы.

Поэтому призываю не драматизировать то, что происходит в Шэньчжэне, поскольку между США и Китаем существует много противоречий. Договориться между собой им будет крайне сложно. А Россия, по сути, будет сидеть на приставной стульчике. Она не станет основным игроком, как бы Путин ни надувал щеки и ни пытался демонстрировать свое мнимое величие.



Мы придаем слишком большое значение встрече в Шэньчжэне: политолог Андрей Вигиринский

Я в целом противник параллелей, связанных с Ялтой. Люди, которые позволяют себе такие предположения, почему-то совершенно не учитывают обстоятельств, при которых проходила Ялтинская конференция. Ялта предполагала упорядочение мира, в котором все три участника, принимавшие в ней участие, составляли коалицию, победившую Гитлера и нацистскую Германию. Соответственно, все они уже были достаточно измотаны боевыми действиями, которые на протяжении предыдущих лет фактически представляли для них угрозу. И далее эти субъекты должны были определить между собой, каким образом они будут сосуществовать в сформировавшемся мире, где они являются победителями.

Отсюда и возникла история, связанная со сферами влияния, их распределением: кто в пределах своего периметра безопасности, в рамках тех или иных договоренностей по безопасности, занимает определенную территорию или обеспечивает управление ею. Это были отношения, которые носили более или менее взаимный характер и предполагали как конкуренцию, так и, порой, взаимодействие. Поэтому, если уж проводить аналогии с Ялтой, то встреча трёх ядерных держав — крупнейших в мире — это прежде всего встреча, на которой они должны договориться, как сосуществовать и не вступать в конфликт друг с другом. В данном случае им необходимо найти взаимопонимание по вопросам, имеющим для каждой из этих стран критическое значение. Для Соединенных Штатов это присутствие Китая и России в Западном полушарии. Для России — вопрос евразийской безопасности. Для Китая — вопрос Тайваня.

Поэтому такая встреча — это скорее очередной этап многоступенчатого переговорного процесса, в рамках которого стороны уже ранее определяли условные красные линии. В частности, это касается Тайваня: недопущение увеличения количества субъектов, признающих независимость Тайваня или способствующих его независимости от Китая. Это отдельный переговорный трек, который постоянно остается фоном для диалога между Китаем и Соединенными Штатами. Если говорить о горячих конфликтах и недопущении эскалации, то речь идет прежде всего о сохранении договоренностей о недопущении увеличения числа стран, обладающих ядерным оружием, а также о недопущении его применения в существующих конфликтах.

Если же говорить о конфликтах, которые ограничивают возможность взаимодействовать и конкурировать и наносят ущерб всем участникам примерно в равной степени, то в первую очередь внимание сосредоточено на Ормузском проливе. Речь идет о том, как завершить конфликт, обеспечить возобновление судоходства и функционирование газовых и нефтеперерабатывающих комплексов. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению цен, ослаблению инфляционного давления и т. д.

То есть в конкурентном мире, где субъекты намерены соперничать друг с другом без применения вооруженных сил и прямой конфронтации, речь не идет о полном взаимопонимании по всему спектру вопросов. Такая встреча или взаимодействие предполагает ситуативное, краткосрочное — до следующего саммита или консультаций — определение характера поведения по вопросам, представляющим общий интерес.

Ядерное оружие — это общий интерес. Ормузский пролив — также общий интерес. Что же касается вопросов европейской или евразийской безопасности, Китай может занять следующую позицию: «Знаете, мы считаем, что вопрос о том, как закончится война, — это ваше дело. Но если вы примете решение провести переговоры в определенном формате через Совет Безопасности ООН, мы готовы поддержать такой формат».

То есть мы придаем этой встрече большое значение, учитывая, что на ней встречаются первая и вторая экономики мира и фактически три ведущие ядерные державы. Но характер их отношений не предполагает наличия общего врага и тех обстоятельств, которые существовали в Ялте — победы над общим противником. Наоборот: США и Китай настроены на долгосрочное противостояние, в частности в отношении роли в Индо-Тихоокеанском регионе. И главное для них в этом процессе налаживания диалога и конкуренции — не скатиться к непосредственному военному конфликту.

Но это, скорее, вопрос двусторонних отношений между США и Китаем. В этих отношениях роль России, как её видят сами участники, заключается в том, что она может оказывать помощь Китаю так же, как Китай оказывал помощь ей. Но, например, участвовать в войне напрямую, боевыми действиями или боевыми средствами, Россия не будет.

Для нас должно стать нормальной практикой то, о чём говорил Залужный: так называемое global decision, то есть глобальное решение, которое не принимается без global emergency, то есть глобальной опасности, глобальной чрезвычайной ситуации. Если пользоваться этой терминологией, то глобальной угрозы для этих стран в таком масштабе на сегодняшний день нет. Поэтому нет и повода для выработки какого-то совместного, общего, всепланетарного решения.



Совместная встреча Си, Трампа и Путина не означает совместную стратегию: политолог Максим Гончаренко

Саммит Трампа, Путина и Си в Шэньчжэне носит прежде всего демонстративный характер. Это демонстрация возвращения дипломатии великих держав, в рамках которой вопросы международной безопасности становятся предметом обсуждения между мощными центрами силы. Но называть это реинкарнацией «Ялты» преждевременно. Речь не идет ни о распределении сфер влияния, ни о совместном видении будущего. Скорее всего, сейчас мы наблюдаем попытку каждого из участников продемонстрировать собственное влияние на международные процессы.

Государства подходят к встрече с разными позициями и целями. Трамп заинтересован в поддержании имиджа глобального лидера и приехал за дипломатическими результатами. Поэтому в США могут ожидать от президента медийной победы при любом исходе: сам факт встречи команда Трампа будет интерпретировать как нормализацию отношений и проявление уважения со стороны Китая, а также как склонение России к переговорам. Для Путина эта встреча — шанс сделать шаг к выходу из международной изоляции. Россиянам её будут представлять как восстановление позиций равноправного собеседника «крупных игроков» глобальной безопасности — Вашингтона и Пекина. Си, в свою очередь, укрепляет международную субъектность Китая, обеспечивая себе дипломатическое усиление и закрепляя статус нейтрального «решателя проблем». Все это подводит нас к выводу, что сам факт совместной встречи автоматически не означает наличия общей стратегии.



Риск для Украины всё же существует. И заключается он в самом принципе обсуждения будущего государства без его полноценного и непосредственного участия. Торги между Вашингтоном и Москвой по украинскому вопросу могут охватывать не только пути прекращения войны, но и саму геополитическую судьбу Киева: внешнеполитический курс и гарантии безопасности. Это создает очевидный риск того, что позицию Украины как государства-участника будут трактовать как переменную величину, которую можно изменить в одностороннем порядке.

Пекин здесь — самый интересный игрок. Он является прямым экономическим конкурентом США и имеет значительное влияние на Россию. Но пока не готов использовать эти возможности для давления на Москву и завершения войны на приемлемых для Украины условиях. Для Си не принципиально, чем занимается Путин, пока российское государство остается подконтрольным и все больше попадает в зависимость от Поднебесной. Да, он понимает, что Россия — это государство в кризисе. Но пока этот кризис остается управляемым, он будет сохранять партнерство с Москвой, одновременно стараясь не ухудшать отношения с США. Наиболее вероятная роль Китая — балансирование интересов двух других сторон.

Один из наиболее значимых аспектов — борьба за влияние на Европу и попытка стратегически отстранить её от процесса принятия решений. Именно европейские государства являются наиболее заинтересованной стороной в справедливом и долгосрочном мире, поэтому они будут наиболее пристально относиться к условиям и гарантиям будущих соглашений. В то же время Трамп, который хочет, чтобы соглашения стали свершившимся фактом, и Путин, стремящийся не связывать себе руки на будущее, сопротивляются участию представителей ЕС. В этих условиях для Киева критически важно сохранять координацию с европейскими партнерами и не допустить разрыва между реалиями переговорного процесса и интересами Украины в сфере безопасности.

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