今天，即11月18日星期三，第33届亚太经济合作组织（APEC）峰会在中国深圳拉开帷幕。 按照惯例，该论坛汇聚了该地区二十多个国家的领导人，他们齐聚一堂，共同商讨自由贸易、投资以及全球供应链的稳定性等问题。

然而，今年的经济议程却被重大国际政治议题所掩盖，因为深圳已成为一场史无前例的高层会谈的舞台。 11月19日（周四），美国总统唐纳德·特朗普、中国国家主席习近平和俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京将举行历史上首次三方会晤。 媒体和专家界已多次将这种会晤形式称为“新雅尔塔”，因为人们担心这三个国家的领导人将试图在闭门会议中重新划分势力范围 ——就像罗斯福、斯大林和丘吉尔当年所做的那样。

人们对深圳会谈的期待依然充满紧张与争议。 在中国峰会幕后，究竟在筹备哪些具体协议？是否真的在筹备？乌克兰和世界应有何期待？UA.News就此向政治专家们提出了这些问题。详情请见我们的报道。

关于特朗普、普京和习近平会晤的担忧并不符合实际情况：“彭塔”应用政治研究中心主任弗拉基米尔·费森科

我们需要区分这几天在中国究竟发生了什么。在深圳举行的亚太经合组织（APEC）峰会是一场有数十个国家参加的大型活动。 而在此峰会“场外”，特朗普、普京和习近平还将举行一场单独会晤。我再次强调：这是“场外”会晤的形式。这并不寻常，因为通常此类会晤都是双边的。但这次却演变成了这样。

毫无疑问，这一切都引发了关注和紧张情绪。顺便提一句，正是俄罗斯率先提出“新雅尔塔”这一概念，才使该术语开始在国际上被广泛使用。 这是普京的一个老想法，他已经推动了十多年。趁着峰会上三位领导人齐聚一堂的机会，克里姆林宫提议举行三方会晤，并将其包装为“新雅尔塔”。但这纯粹是象征性的举动。 普京希望扮演一种类似斯大林的角色，像1945年那样在胜利后瓜分世界。但现实情况，说得委婉些，截然不同。在这三人中，只有习拥有强大的地位。 而普京和特朗普看起来更像是“跛脚鸭”。 特朗普在国会选举中失利，普京也面临诸多问题，尤其是克里米亚大桥遭袭事件极具象征意义。因此，将此次会晤称为“胜利者之会”，未免有些言过其实。

此外，1945年的斯大林、丘吉尔和罗斯福是盟友。而今天的普京、特朗普和习近平并非盟友，他们之间存在诸多矛盾。 因此，最可能的场景是：仅就国际问题进行一般性讨论，而不会达成具体决议。俄罗斯正推动会后发表联合声明，但美国和中国目前尚未达成共识。甚至连具体的议程都尚未确定。

是否会讨论乌克兰问题——目前也不清楚。有消息称，美国和中国都不愿提及这一话题。如果情况属实，那么普京试图就俄罗斯提出的结束战争方案获得某种共识的努力将不会奏效。 关键在于：即使双方就乌克兰问题达成某种共同立场——尽管这种可能性极低——但如果没有基辅方面的同意，就无法按照俄罗斯的条件结束战争。因此，在我看来，不值得期待此次会晤会对谈判进程产生任何影响。 这完全是夸大其词。

最大的风险在于普京与特朗普的双边会晤，因为普京可能会对美国总统施加影响。但总体而言，所有关于此次会晤将以某种方式改变世界政治等令人担忧的预期，都与现实不符。

在通往克里米亚的道路尚不安全的情况下，谈论“新雅尔塔”

还为时过早：世界政治研究所所长叶夫根·马格达

乌克兰国防军成为了深圳会晤的主要受益者或影响因素。他们对刻赤大桥实施了精准打击。 要知道，如果没有通往克里米亚的安全通道，就很难谈论“新雅尔塔”。而乌克兰已经非常鲜明地证明了这一点。

俄罗斯外交界，尤其是普京本人，曾不遗余力地推动在深圳举行三方会晤，以商讨世界的未来命运。但事实证明，局势已截然不同。 诚然，今天在那里讨论了广泛的问题，俄罗斯也参与了这一进程，但其参与程度并未达到其期望的水平。

因此，我呼吁大家不要对深圳正在发生的事情过度渲染，因为中美之间存在诸多矛盾。双方要达成共识将极其困难。 而俄罗斯，实际上只能坐在旁观席上。无论普京如何吹嘘、如何试图展示其虚幻的伟大，它都不会成为主要参与者。



我们对深圳会晤的重视程度过高：政治学家安德烈·维吉林斯基

我总体上反对将此次会晤与雅尔塔会议相提并论。那些妄加揣测的人，不知为何完全忽略了雅尔塔会议召开时的具体背景。 雅尔塔会议旨在重塑世界秩序，当时参与其中的三个国家共同组成了击败希特勒和纳粹德国的联盟。 因此，他们都已因前几年的战事而疲惫不堪，这些战事实际上曾对他们构成威胁。接下来，这些国家需要在他们作为胜利者的既定世界中，相互确定如何共存。

由此便衍生出与势力范围及其划分相关的一系列问题：谁在自身安全边界内，依据各种安全协议，占据特定领土或对其实施管辖。 这种关系具有或多或少的互惠性质，既包含竞争，有时也包含合作。 因此，如果非要与雅尔塔会议作类比，那么这三个核大国——世界上最大的三个国家——的会晤，首先是一场旨在商定如何共存且避免相互冲突的会谈。 在此情况下，它们必须就对各国都至关重要的问题达成共识。对美国而言，这是中国和俄罗斯在西半球的存在；对俄罗斯而言，是欧亚安全问题；对中国而言，则是台湾问题。

因此，此类会晤更像是多阶段谈判进程中的又一环节，各方在此框架内早已划定了各自的红线。 特别是关于台湾问题：绝不允许承认台湾独立或推动台湾脱离中国独立的实体数量增加。这是独立的谈判轨道，始终构成中美对话的背景。 若谈及热冲突及防止冲突升级，首要任务是维护关于不增加核武器拥有国数量的共识，以及防止在现有冲突中使用核武器。

若论及那些限制互动与竞争能力、且对所有参与方造成大致同等损害的冲突，关注焦点首先集中在霍尔木兹海峡。 关键在于如何结束冲突，确保航运恢复以及天然气和石油加工设施的正常运转。这反过来将有助于降低价格、缓解通胀压力等。

也就是说，在一个竞争激烈的世界里，各方计划在不使用武力、不进行直接对抗的情况下相互竞争，这并不意味着在所有问题上都能达成完全共识。 此类会晤或互动旨在针对共同关切的问题，根据具体情况，在短期内（直至下一次峰会或磋商）确定行为准则。

核武器是共同关切。霍尔木兹海峡也是共同关切。 至于欧洲或欧亚安全问题，中国可能会采取这样的立场：“你们知道，我们认为战争如何结束是你们自己的事。 但如果你们决定通过联合国安理会达成某种形式的协议，我们愿意支持这种形式。”

也就是说，鉴于世界第一和第二大经济体以及实际上三大主要核大国将在此会晤，我们非常重视此次会议。 但两国关系的性质并不包含共同敌人的存在，也不存在雅尔塔会议时那种战胜共同敌人的背景。 恰恰相反：中美两国正处于长期对抗之中，特别是在印太地区的作用问题上。而在这一建立对话与竞争的关系过程中，对双方而言最重要的是——避免滑向直接的军事冲突。

但这更多是中美双边关系的问题。 在这段关系中，俄罗斯的作用——正如参与方自身所理解的那样——在于它能够像中国曾援助俄罗斯那样，向中国提供援助。但例如，俄罗斯不会直接参与战争，无论是通过作战行动还是提供作战装备。

对我们来说，扎卢日尼所谈到的内容应当成为常态：即所谓的全球决策（global decision），这种决策只有在出现全球紧急状况（global emergency）——也就是全球性威胁或全球性紧急事件——时才会作出。 如果采用这一术语体系，那么截至今日，这些国家尚未面临如此规模的全球性威胁。因此，也没有必要制定任何共同的、普遍的、全球性的决策。

习近平、特朗普和普京的会晤并不意味着

共同战略：政治学家马克西姆·贡恰连科

特朗普、普京和习近平在深圳举行的峰会，首先具有展示性特征。这是大国外交回归的展示，在此框架下，国际安全问题成为各大权力中心之间讨论的议题。 但称其为“雅尔塔会议”的重现还为时过早。这既不涉及势力范围的划分，也不涉及对未来的共同愿景。最有可能的是，我们现在看到的是每位参与者都在试图展示自己对国际进程的影响力。

各国以不同的立场和目标参与此次会晤。特朗普致力于维护全球领导人的形象，并希望取得外交成果。 因此，无论最终结果如何，美国国内都可能期待总统在媒体层面取得胜利：特朗普团队将把会晤这一事实本身解读为双边关系正常化、中国方面表现出的尊重，以及俄罗斯对谈判的倾向。 对普京而言，此次会晤是迈出摆脱国际孤立的一步。俄罗斯方面将向本国民众宣称，这是恢复作为全球安全领域“主要玩家”——华盛顿和北京——平等对话伙伴地位的契机。 习近平则借此强化中国的国际主体地位，既增强了自身外交影响力，又巩固了作为中立“问题解决者”的地位。 所有这些都让我们得出结论：双方会晤这一事实本身，并不自动意味着存在共同战略。

乌克兰仍面临

风险。这种风险在于，在该国未能充分且直接参与的情况下，就其未来进行讨论这一原则本身。 华盛顿与莫斯科之间关于乌克兰问题的博弈，可能不仅涉及结束战争的途径，还涉及基辅的地缘政治命运本身：外交政策方针和安全保障。 这显然存在一种风险，即乌克兰作为参与国的立场会被视为一个可变量，可以被单方面调整。

北京在此是值得关注的关键角色。它是美国的直接经济竞争对手，并对俄罗斯具有重大影响力。但目前尚不准备利用这些机会向莫斯科施压，以在乌克兰可接受的条件下结束战争。 对习近平而言，只要俄罗斯国家仍处于可控状态并日益依赖中国，普京在做什么并不重要。 诚然，他明白俄罗斯正处于危机之中。但只要这场危机尚在可控范围内，他就会维持与莫斯科的伙伴关系，同时努力避免与美国的关系恶化。中国最可能扮演的角色，是在其他两方之间平衡利益。

其中一个最关键的方面，就是争夺对欧洲的影响力，并试图从战略上将欧洲排除在决策过程之外。 正是欧洲各国对公正且持久的和平最为关切，因此它们将对未来协议的条款和保障措施持最审慎的态度。 相反，希望将协议作为既定事实的特朗普，以及力求不为未来束缚手脚的普京，都在抵制欧盟代表的参与。 在此情况下，对基辅而言，至关重要的是要保持与欧洲伙伴的协调，并防止谈判进程的现实与乌克兰的安全利益之间出现脱节。

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